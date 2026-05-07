Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Carabobo y River

El Millonario llega golpeado después de la caída ante Atlético Tucumán por el torneo local, una derrota que volvió a encender cuestionamientos por el funcionamiento del equipo. A eso se suma que, pese a haber vencido a Bragantino días atrás en el plano continental, el rendimiento tampoco convenció. Desde el Superclásico perdido frente a Boca, perdió solidez, intensidad y claridad, algo que quedó reflejado en sus últimas actuaciones.

Sin embargo, la posición en el grupo le permite cierto margen de tranquilidad. Con siete unidades sobre nueve posibles, lidera la zona y depende de sí mismo para acercarse a la clasificación. En ese contexto, "Chacho" tomó la decisión de administrar cargas y preservar futbolistas pensando en el duelo del próximo domingo frente a San Lorenzo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura.

Luego de la derrota frente a Atlético Tucumán, el técnico fue contundente al analizar el rendimiento de su equipo y dejó una frase que reflejó el malestar interno: "La actuación fue malísima". Esa autocrítica marcó el clima con el que aterrizan en Venezuela.

Del otro lado estará un Carabobo que atraviesa un presente alentador en el certamen continental. El conjunto venezolano viene de igualar ante Metropolitanos en el torneo local, donde se encuentra lejos de los puestos de vanguardia, pero mantiene intacta la ilusión internacional. Con seis puntos, apenas uno menos que River, sabe que una victoria como local le permitiría adueñarse de la cima del grupo y quedar muy bien posicionado de cara a las últimas dos fechas.

El equipo venezolano considera este partido como una verdadera final. Después deberá afrontar dos compromisos como visitante frente a Blooming y Bragantino, por lo que sumar de a tres en casa aparece como una obligación para seguir soñando con los octavos de final. La Banda, mientras tanto, buscará volver a ser un equipo confiable y dar un paso firme en una copa que se transformó en uno de sus grandes objetivos del semestre.