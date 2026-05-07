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Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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El equipo de Eduardo Coudet afrontará un compromiso clave con una formación alternativa y la necesidad de volver a mostrar una mejor versión antes del cruce decisivo ante San Lorenzo.

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River atraviesa uno de los momentos más irregulares de su temporada y este jueves tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor nivel cuando visite a Carabobo, en Venezuela, por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en Valencia y representa una parada importante para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que busca encaminar la clasificación a los octavos de final mientras intenta dejar atrás las dudas futbolísticas que se profundizaron en las últimas semanas.

Minuto a minuto de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana

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River termina con el uruguayo Viña en el arco

Ya sin cambios, el lateral izquierdo tuvo que ponerse los guantes para los últimos minutos.

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Expulsado Santiago Beltrán en River

El árbitro revisó una infracción como último hombre y decidió expulsar al joven arquero.

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Matías Núñez batió a Santiago Beltrán y pone el empate

El argentino, de penal, pone el empate parcial en Venezuela.

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Penal para Carabobo

Juan Cruz Meza metió un planchazo y el árbitro no dudó.

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Gol de River: Maxi Meza pone el 1-0

De cabeza tras un córner, el volante abre la cuenta en el segundo tiempo.

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Expulsado Castillo en Carabobo

En el cierre de la primera mitad, el conjunto local sufre una roja por un planchazo a Freitas.

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Lucas Bruera le atajó el penal a Juan Fernando Quintero

El arquero argentino, con los pies, le tapó el remate al futbolista colombiano.

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Penal para River

El árbitro revisó en el VAR un codazo a Viña en el área y sancionó la pena máxima.

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Cómo llegan Carabobo y River

El Millonario llega golpeado después de la caída ante Atlético Tucumán por el torneo local, una derrota que volvió a encender cuestionamientos por el funcionamiento del equipo. A eso se suma que, pese a haber vencido a Bragantino días atrás en el plano continental, el rendimiento tampoco convenció. Desde el Superclásico perdido frente a Boca, perdió solidez, intensidad y claridad, algo que quedó reflejado en sus últimas actuaciones.

Sin embargo, la posición en el grupo le permite cierto margen de tranquilidad. Con siete unidades sobre nueve posibles, lidera la zona y depende de sí mismo para acercarse a la clasificación. En ese contexto, "Chacho" tomó la decisión de administrar cargas y preservar futbolistas pensando en el duelo del próximo domingo frente a San Lorenzo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura.

Luego de la derrota frente a Atlético Tucumán, el técnico fue contundente al analizar el rendimiento de su equipo y dejó una frase que reflejó el malestar interno: "La actuación fue malísima". Esa autocrítica marcó el clima con el que aterrizan en Venezuela.

Del otro lado estará un Carabobo que atraviesa un presente alentador en el certamen continental. El conjunto venezolano viene de igualar ante Metropolitanos en el torneo local, donde se encuentra lejos de los puestos de vanguardia, pero mantiene intacta la ilusión internacional. Con seis puntos, apenas uno menos que River, sabe que una victoria como local le permitiría adueñarse de la cima del grupo y quedar muy bien posicionado de cara a las últimas dos fechas.

El equipo venezolano considera este partido como una verdadera final. Después deberá afrontar dos compromisos como visitante frente a Blooming y Bragantino, por lo que sumar de a tres en casa aparece como una obligación para seguir soñando con los octavos de final. La Banda, mientras tanto, buscará volver a ser un equipo confiable y dar un paso firme en una copa que se transformó en uno de sus grandes objetivos del semestre.

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Formaciones de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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Datos de Carabobo vs. River

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Polideportivo Misael Delgado.
  • Árbitro: Derlis Fabián López (PAR).
  • TV: DSports.

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