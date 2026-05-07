Ni ESPN ni Fox Sports: quién transmite en vivo Carabobo vs. River
Sorpresivamente, las señales deportivas líderes de la Argentina no pasan el partido de River por la Copa Sudamericana. Cómo verlo.
River se presenta este jueves en Valencia para enfrentar a Carabobo por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana. Desde las 21:30, el "Millonario" buscará blindar su liderazgo en el Grupo H, en un clima donde la efectividad en los resultados convive con una notable preocupación por el rendimiento colectivo.
Aunque las estadísticas en el plano internacional son positivas, River arrastra una crisis de identidad que se agudizó tras la derrota en el último Superclásico. El reciente traspié ante Atlético Tucumán en el torneo doméstico terminó de encender las alarmas, provocando una cruda autocrítica del entrenador.
Con 7 puntos de 9 en juego, River llega a esta fecha como único puntero y con el boleto a octavos de final casi asegurado. Esta ventaja numérica le permite al cuerpo técnico tomar decisiones estratégicas, como disponer de una formación alternativa para dar descanso a los titulares habituales.
En cuanto a la transmisión, en lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por ESPN ni por Fox Sports, señales deportivas líderes de la Argentina.
Cómo ver en vivo Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
Para ver DSports es necesario contar con suscripción en DirectTV. Números de Canal:
- DSports: 610 (SD) / 1610 (HD)
Formaciones de Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
