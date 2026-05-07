Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Carabobo vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana 2026.
Por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, River visite a Carabobo este jueves en Estadio Polideportivo Misael Delgado de Venezuela desde las 21:30. El encuentro representa una parada importante para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que busca encaminar la clasificación a los octavos de final.
El Millonario llega golpeado después de la caída ante Atlético Tucumán por el torneo local, una derrota que volvió a encender cuestionamientos por el funcionamiento del equipo. Sin embargo, la posición en el grupo le permite cierto margen de tranquilidad. Con siete unidades sobre nueve posibles, lidera la zona y depende de sí mismo para acercarse a la clasificación.
En ese contexto, "Chacho" tomó la decisión de administrar cargas y preservar futbolistas pensando en el duelo del próximo domingo frente a San Lorenzo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura.
Del otro lado estará un Carabobo que atraviesa un presente alentador en el certamen continental. El conjunto venezolano viene de igualar ante Metropolitanos en el torneo local, donde se encuentra lejos de los puestos de vanguardia, pero mantiene intacta la ilusión internacional. Con seis puntos, apenas uno menos que River, sabe que una victoria como local le permitiría adueñarse de la cima del grupo y quedar muy bien posicionado de cara a las últimas dos fechas.
Carabobo vs. River: probables formaciones
- Macará: Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti.
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
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