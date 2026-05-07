Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Carabobo vs. River

Del otro lado estará un Carabobo que atraviesa un presente alentador en el certamen continental. El conjunto venezolano viene de igualar ante Metropolitanos en el torneo local, donde se encuentra lejos de los puestos de vanguardia, pero mantiene intacta la ilusión internacional. Con seis puntos, apenas uno menos que River, sabe que una victoria como local le permitiría adueñarse de la cima del grupo y quedar muy bien posicionado de cara a las últimas dos fechas.