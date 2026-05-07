Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Carabobo vs. River por Internet
Se juega este miércoles un partido clave entre Carabobo y River, por la Copa Sudamericana 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
River tiene una cita clave este jueves, cuando desde las 21:30 visite a Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Aunque lidera su zona, el "Millonario" llega envuelto en un mar de dudas futbolísticas y con la necesidad imperiosa de recuperar la identidad perdida tras el último Superclásico.
El partido puede verse sin Pack Fútbol, ni necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por DSports y DGO.
El presente de River es un sube y baja emocional. A pesar de los buenos resultados en el plano continental, el funcionamiento no termina de cerrar y los cuestionamientos se profundizaron tras la reciente derrota ante Atlético Tucumán.
Pese al triunfo ante Bragantino, el equipo perdió la intensidad y la solidez que lo caracterizaban. Eduardo Coudet no ocultó su fastidio tras el último paso en falso en el torneo local: "La actuación fue malísima", sentenció el técnico, marcando un punto de inflexión en el vestuario.
A pesar del ruido externo, la tabla de posiciones le da un respiro a Núñez. Con 7 puntos de 9 posibles, River es el puntero del grupo y tiene la clasificación a octavos al alcance de la mano.
Ante este escenario, y con el cruce de octavos del Torneo Apertura frente a San Lorenzo programado para el próximo domingo, el entrenador decidió administrar cargas. Se espera una alineación con rotación para preservar a las figuras principales, apostando a que el recambio sea suficiente para traerse los tres puntos de Venezuela.
Formaciones de Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Cómo ver en vivo Carabobo vs. River
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
Números de Canal en DIRECTV:
- DSports: 610 (SD) / 1610 (HD)
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