Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Carabobo vs. River por Internet

Ante este escenario, y con el cruce de octavos del Torneo Apertura frente a San Lorenzo programado para el próximo domingo, el entrenador decidió administrar cargas. Se espera una alineación con rotación para preservar a las figuras principales, apostando a que el recambio sea suficiente para traerse los tres puntos de Venezuela.

Formaciones de Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Cómo ver en vivo Carabobo vs. River

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.

Números de Canal en DIRECTV:

DSports: 610 (SD) / 1610 (HD)