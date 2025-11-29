Central Córdoba vs. Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura: minuto a minuto y goles

Live Blog Post

Cómo llegan Central Córdoba y Estudiantes a este cruce

El equipo santiagueño se clasificó tras terminar cuarto en la Zona A, lo que lo llevó a un duro enfrentamiento de octavos contra San Lorenzo. El partido terminó 2-1 a favor de Central Córdoba, con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín. Sin embargo, el encuentro quedó empañado por las decisiones del árbitro Nazareno Arasa.

Tras la victoria, el entrenador Omar de Felippe defendió a su plantel, haciendo una fuerte crítica a la prensa: "Nos pegaron mucho durante todo el año. Está bien... pero tenemos que ver que hay un buen equipo también".

Por su parte, Estudiantes consiguió la clasificación por la mínima (1-0 con gol de Edwuin Cetré) en Arroyito, donde visitó a Rosario Central, reciente campeón de la tabla anual. Los jugadores del "Pincha" generaron un escándalo nacional al realizar el pasillo de honor de espaldas a sus rivales.

Esta acción no pasó desapercibida: el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió sancionar a los futbolistas involucrados y al directivo Juan Sebastián Verón. Conocido el castigo, el dirigente no aceptó pasivamente. Convocó a una reunión con el plantel y se pronunció públicamente contra la AFA, denunciando haber recibido "graves amenazas".

En el aspecto meramente deportivo, Estudiantes deberá cubrir la baja de Mikel Amondarain, quien fue expulsado. Su lugar será ocupado por Santiago Ascacibar. Se espera un fuerte acompañamiento para el Pincha, con 4.000 hinchas confirmados en el Estadio Madre de Ciudades.