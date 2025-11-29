EN VIVODefinición
Central Córdoba vs. Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura: minuto a minuto y goles
En medio de la polémica que sus directivos mantienen con la AFA y tras una severa sanción, el Pincha visita al Ferroviario en un partido decisivo.
Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se miden este sábado, desde las 21:30, en el Estadio Madre de Ciudades, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan al cruce con antecedentes polémicos en los octavos de final: el Ferroviario eliminó a San Lorenzo en un partido que generó controversia, mientras que el Pincha (Estudiantes) avanzó tras un escandaloso encuentro contra Rosario Central en Arroyito, donde le hizo el "pasillo de espaldas" luego de haber sido sancionado por AFA.
El encuentro de este sábado, que será arbitrado por Yael Falcón Pérez, promete ser un duelo caliente con sabor a revancha y polémica.
Central Córdoba vs. Estudiantes: minuto a minuto
