Desde cuándo aplican las sanciones de AFA a Estudiantes y qué va a pasar con el partido contra Central Córdoba
AFA confirmó una fuerte sanción tras el pasillo de espaldas a Central: Verón quedará seis meses inhabilitado y los futbolistas implicados deberán cumplir dos fechas en 2026.
La AFA oficializó una severa sanción contra Estudiantes de La Plata tras el pasillo de espaldas realizado a Rosario Central. Juan Sebastián Verón fue suspendido por seis meses de toda actividad y los futbolistas mencionados en el informe arbitral deberán cumplir dos fechas en el torneo 2026.
El fallo, que sorprendió a todos en el fútbol argentino, llegó luego de varios días de análisis y descargos formales.
En una resolución que sacudió el cierre del Torneo Clausura, AFA confirmó durísimas sanciones contrael Pincha por el polémico pasillo de espaldas que el plantel realizó a Rosario Central, gesto con el que repudiaron la coronación del Canalla como campeón de la Tabla Anual. El fallo determinó que su presidente quedará seis meses suspendido de toda actividad oficial, una medida que impacta de lleno en la estructura dirigencial del equipo platense. La sanción recae sobre su rol como presidente y deriva del comportamiento institucional señalado en el expediente.
Dos fechas para los futbolistas implicados pero para el próximo torneo
La AFA también resolvió que los jugadores mencionados en el informe arbitral deberán cumplir dos fechas de suspensión en la temporada 2026. Quedarán habilitados, de este modo, para disputar el duelo de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que la sanción no se aplica de manera inmediata.
El episodio se produjo luego de que AFA oficializara que Rosario Central sería campeón por la Tabla Anual y que existía consenso entre los clubes, algo que desde Estudiantes desmintieron con gestos públicos. El pasillo de espaldas generó un fuerte revuelo político y deportivo, derivando en un expediente que avanzó con celeridad.
Mientras el equipo continúa en competencia, la institución deberá reordenarse con la ausencia obligada de Verón y con un plantel que afrontará parte del 2026 sin varios de sus habituales titulares. El efecto disciplinario marcará el inicio de la próxima temporada y deja un precedente contundente para el fútbol argentino.
El fallocompleto de la AFA
RESUELVE:
1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.
2°) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.
3°) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2o se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.
4°) IMPONER al jugador No 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.
5°) SANCIONAR al CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA con multa de CUATRO MIL (4.000) v.e., por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario.
6o) DISPONER la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados.
