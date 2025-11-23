En un duelo cargado de tensión, Central Córdoba derrotó a San Lorenzo y avanzó a cuartos del Torneo Clausura

Central Córdoba se convierte en el segundo equipo en pasar a cuartos de final
Tras derrotar por 2-1 al Ciclón, el Ferroviario se prepara para el próximo duelo que será ante Rosario Central o Estudiantes.
El Ferroviario volvió a sorprender en el certamen doméstico, dando vuelta un partido que parecía que se llevaba el Ciclón. Todos los detalles.
Central Córdoba venció por 2-1 a San Lorenzo de Almagro este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y, de esa manera, obtuvo su pase a los cuartos de final del Torneo Clausura. En un duelo cargado de tensión, el local logró dar vuelta el partido gracias a un penal a los 67 minutos que cambió el rumbo del partido.
Ahora, el Ferroviario deberá esperar por el vencedor del duelo entre Rosario Central y Estudiantes, que se llevará a cabo este domingo.
