En un duelo cargado de tensión, Central Córdoba derrotó a San Lorenzo y avanzó a cuartos del Torneo Clausura

Cómo llegan Central Córdoba y San Lorenzo a este duelo

En un Torneo Clausura 2025 que tuvo vaivenes, reformulaciones de plantel y una fuerte presencia de futbolistas surgidos de inferiores, el equipo que conduce Damián Ayude logró mantenerse competitivo y ahora intentará avanzar a los cuartos de final ante un rival que también transita una campaña destacada. Con el arbitraje de Nazareno Arasa, el compromiso aparece como uno de los más atractivos de este tramo del campeonato.

El Ciclón llega luego de un 1-1 ante Sarmiento de Junín que terminó certificando su clasificación, un mérito doble si se considera que la institución atravesó una crisis institucional que puso a prueba al grupo. Sin grandes figuras rutilantes y con la apuesta firme a los juveniles, se instaló en octavos de ambos semestres en 2025 y aseguró su boleto a la Copa Sudamericana, un logro valorado puertas adentro.

Sin embargo, Ayude tendrá una baja significativa: Daniel Herrera sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y quedó afuera de la competencia. Su lugar será ocupado por el colombiano Jhohan Romaña, quien volverá a la titularidad en una zona clave para sostener la estructura defensiva.

En la mitad de la cancha también habrá modificaciones: Ignacio Perruzzi ingresará por su hermano Francisco para intentar darle más equilibrio al equipo. La incógnita se choca con el arco, ya que Orlando Gill todavía no pudo reincorporarse tras los amistosos que disputó con la selección de Paraguay por un contratiempo logístico en el vuelo. Si no llega, continuará el reemplazante que ocupó el puesto durante la semana.

Del otro lado asoma un Central Córdoba ordenado, intenso y decidido a dar pelea. Los dirigidos por Omar De Felippe vienen de empatar 1-1 ante Banfield en la última fecha del Grupo A, donde terminaron cuartos con 24 unidades. Con una propuesta directa, buena pelota parada y delanteros capaces de lastimar con espacios, los santiagueños confían en hacerse fuertes en casa ante un rival que suele acomodarse bien en partidos cerrados.