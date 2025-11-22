Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. San Lorenzo

El Ciclón llega a este compromiso luego de empatar 1-1 ante Sarmiento de Junín, un resultado que selló su clasificación a los octavos de final y confirmó su boleto a la Copa Sudamericana. Lo logrado tiene aún más valor considerando la crisis institucional que atravesó el club, un contexto que puso a prueba al plantel. Sin grandes estrellas y con una fuerte apuesta a los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores, el equipo dirigido por Damián Ayude logró mantener competitividad y consolidar un proyecto que combina experiencia y juventud.