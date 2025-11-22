Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.
San Lorenzo de Almagro encara este sábado un partido que puede definir el rumbo de su cierre de temporada: desde las 22, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Único Madre de Ciudades, con el arbitraje de Nazareno Arasa. El duelo se perfila como uno de los más atractivos de esta fase del Torneo Clausura 2025, enfrentando a dos equipos que han mostrado un rendimiento consistente a lo largo del año.
El Ciclón llega a este compromiso luego de empatar 1-1 ante Sarmiento de Junín, un resultado que selló su clasificación a los octavos de final y confirmó su boleto a la Copa Sudamericana. Lo logrado tiene aún más valor considerando la crisis institucional que atravesó el club, un contexto que puso a prueba al plantel. Sin grandes estrellas y con una fuerte apuesta a los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores, el equipo dirigido por Damián Ayude logró mantener competitividad y consolidar un proyecto que combina experiencia y juventud.
A lo largo del Clausura, San Lorenzo mostró un andar irregular, con reformulaciones de plantel y distintos vaivenes de rendimiento, pero supo sostenerse en la pelea y ahora buscará dar un paso más en los playoffs. La expectativa es alta: el club confía en que la base de jóvenes talentos y la solidez del grupo puedan marcar la diferencia frente a un Central Córdoba que también llega con ambiciones, en un duelo que promete intensidad y emociones hasta el pitazo final.
Central Córdoba vs. San Lorenzo: probables formaciones
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.
San Lorenzo de Almagro: Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
