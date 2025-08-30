Clásico caliente: en medio de polémicas, San Lorenzo y Huracán igualaron sin goles por el Torneo Clausura

Cómo llegaron San Lorenzo y Huracán a este duelo

El Ciclón llegó con una doble realidad: la convulsión institucional y un presente futbolístico que, a pesar de los problemas dirigenciales, lo mantiene competitivo en la Zona B. Tras la renuncia de Marcelo Culotta y la crisis de conducción que se evidenció cuando el presidente Marcelo Moretti intentó retomar sus funciones sin éxito, el club atraviesa un clima de incertidumbre. Sin embargo, en la cancha, el equipo dirigido por Damián Ayude mostró carácter al imponerse 1-0 a Instituto en la fecha pasada.

Del otro lado aparece el Globo, que vive un momento mucho más positivo en lo deportivo. Pese a la eliminación reciente en la Sudamericana a manos de Once Caldas, en el torneo local el equipo de Frank Kudelka sumaba cuatro partidos sin derrotas, con tres triunfos y un empate, antes de este duelo.

San Lorenzo vs. Huracán: probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

San Lorenzo vs. Huracán: otros datos

Hora: 14:45.

14:45. Estadio: Pedro Bidegain.

Pedro Bidegain. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. TV: ESPN Premium/TNT Sports Premium.

Así quedó el historial entre San Lorenzo y Huracán: el dato clave

Tras este duelo, el historial sigue favoreciendo ampliamente a San Lorenzo con 87 victorias contra 48 del Globo, más 56 empates. No obstante, Huracán acarrea una deuda histórica en el Nuevo Gasómetro: no gana allí desde 2001. Esa sequía se convierte en un desafío extra para un equipo que pretende confirmar su crecimiento con un golpe en territorio rival.