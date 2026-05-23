El festejo "argentino" de Franco Colapinto cuando se enteró que entraba a Q3 en el Gran Premio de Canadá

La combinación entre la espectacular visual de la cámara del casco —que simula exactamente lo que ve el piloto a altísima velocidad— y la espontánea reacción del bonaerense convirtieron al fragmento en un contenido sumamente viral.

Los fanáticos argentinos inundaron las plataformas digitales celebrando la hazaña de Franco, quien no solo se repuso de un viernes sin casi poder girar en las prácticas, sino que con este logro se ganó el derecho de pelear los primeros lugares de la grilla de partida para el Gran Premio del domingo en Montreal.