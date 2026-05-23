El festejo "argentino" de Franco Colapinto cuando se enteró que entraba a Q3 en el Gran Premio de Canadá
El piloto argentino de Alpine rompió con el protocolo y la barrera del idioma a la hora de celebrar estar, al menos, entre los mejores 10 de la clasificación.
El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá no para de acumular momentos épicos. Ahora, el video de la cámara de a bordo situada en el casco del piloto argentino capturó la intimidad de su festejo y la explosión de alegría al enterarse de que se había metido de manera entre los diez mejores de la clasificación.
Las imágenes permiten vivir en primera persona la enorme tensión que se respiraba en el habitáculo del Alpine durante el cierre de la exigente segunda tanda cronometrada (Q2).
Tras cruzar la línea de meta y mientras intentaba recuperar el aire, su ingeniero de pista le comunicó por radio el resultado final en un estricto e inglés protocolar: "P10, Franco. P10. You are in Q3" (Puesto 10, Franco. Estás en la Q3).
Lejos de asimilar la noticia con la fría calma que caracteriza a la escudería francesa, la sangre latina del joven de Pilar pudo más. Rompiendo con cualquier barrera idiomática, Colapinto soltó un desaforado y potente "¡VAMOS!" que retumbó con fuerza en el micrófono de su intercomunicador, reflejando el enorme desahogo tras un fin de semana que había arrancado muy complicado por las fallas mecánicas.
La combinación entre la espectacular visual de la cámara del casco —que simula exactamente lo que ve el piloto a altísima velocidad— y la espontánea reacción del bonaerense convirtieron al fragmento en un contenido sumamente viral.
Los fanáticos argentinos inundaron las plataformas digitales celebrando la hazaña de Franco, quien no solo se repuso de un viernes sin casi poder girar en las prácticas, sino que con este logro se ganó el derecho de pelear los primeros lugares de la grilla de partida para el Gran Premio del domingo en Montreal.
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