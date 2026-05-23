En qué puesto largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

La jornada clasificatoria para el pilarense había iniciado con un susto. Justo en el inicio de la sesión, el argentino estuvo a punto de protagonizar un violento choque con Fernando Alonso en la calle de boxes, debido a una peligrosa e imprudente salida del bicampeón mundial que obligó al de Alpine a reaccionar con reflejos felinos.

El incidente ocurrió en el momento exacto en que los monoplazas se disponían a salir a la pista para abrir la tanda clasificatoria. Colapinto venía transitando correctamente por el carril rápido del pit lane cuando, de manera imprevista y sin esperar el hueco correspondiente, el Aston Martin de Alonso se lanzó desde su garaje directamente sobre la trayectoria del argentino.

Día y horario del Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto

Con este resultado histórico y una posición expectante para pelear en la zona de puntos, Colapinto se alista para el plato fuerte del fin de semana. El Gran Premio de Canadá se pondrá en marcha este domingo a partir de las 17:00 horas (horario de la Argentina), a un total de 70 vueltas.