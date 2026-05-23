En qué puesto largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1
El piloto argentino tuvo otra clasificación consagratoria en la Fórmula 1, y tendrá una muy buena ubicación en la carrera del domingo.
Franco Colapinto completó una jornada consagratoria en el circuito Gilles Villeneuve. Tras una vibrante sesión cronometrada en la que logró meterse en la última ronda selectiva, el piloto argentino batalló al límite con su monoplaza y aseguró el 10° puesto de la grilla de partida para la carrera principal de este domingo.
El logro del joven bonaerense adquiere una dimensión enorme considerando las adversidades que debió sortear desde el inicio del fin de semana, donde las fallas mecánicas casi no lo habían dejado rodar en los ensayos. Sin embargo, Colapinto mostró su mejor versión conductiva, llevó a su Alpine a la fase final de la clasificación y se consolidó entre las diez máximas figuras de la jornada en Montreal.
La pole position de la competencia quedó en manos del británico George Russell, quien compartirá la primera fila de largada con la joven promesa italiana Kimi Antonelli (2°). Justo detrás de ellos, en la tercera posición, partirá el McLaren de Lando Norris.
Para el equipo Alpine, la buena noticia fue sin dudas Colapinto, ya que su compañero Pierre Gasly no llegó a Q3 y largará desde el puesto 14.
La jornada clasificatoria para el pilarense había iniciado con un susto. Justo en el inicio de la sesión, el argentino estuvo a punto de protagonizar un violento choque con Fernando Alonso en la calle de boxes, debido a una peligrosa e imprudente salida del bicampeón mundial que obligó al de Alpine a reaccionar con reflejos felinos.
El incidente ocurrió en el momento exacto en que los monoplazas se disponían a salir a la pista para abrir la tanda clasificatoria. Colapinto venía transitando correctamente por el carril rápido del pit lane cuando, de manera imprevista y sin esperar el hueco correspondiente, el Aston Martin de Alonso se lanzó desde su garaje directamente sobre la trayectoria del argentino.
Día y horario del Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto
Con este resultado histórico y una posición expectante para pelear en la zona de puntos, Colapinto se alista para el plato fuerte del fin de semana. El Gran Premio de Canadá se pondrá en marcha este domingo a partir de las 17:00 horas (horario de la Argentina), a un total de 70 vueltas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario