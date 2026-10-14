Con asistencia de Lionel Messi y golazo de Rodrigo De Paul, Inter Miami sumó una nueva victoria

Asistencia de Messi y golazo de De Paul para Inter Miami pic.twitter.com/Zkr3eND8Eu — minutouno (@minutounocom) October 15, 2026

Con este resultado, el elenco conducido por el también argentino Cristian "Kily" González llegó a las 52 unidades y se afirma en la segunda colocación de la Conferencia Este, a 14 puntos de distancia del líder Nashville SC (66 pts).

El próximo compromiso para el conjunto de Florida será el sábado 17 de octubre, cuando visite a Atlanta United por una nueva jornada de la MLS, en busca de seguir acortando distancias.