Con asistencia de Lionel Messi y golazo de Rodrigo De Paul, Inter Miami sumó una nueva victoria
Este martes en Florida hubo show argentino con el tanto construido por los campeones del mundo más el tanto de Berterame para el triunfo 2-0 de "Las Garzas".
Con un destacado protagonismo argentin en el marcador, ya que Lionel Messi sumó una asistencia y Rodrigo De Paul un golazo; Inter Miami alcanzó este miércoles por la noche una valiosa victoria como local tras imponerse por 2-0 frente a New York City FC en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
El mejor jugador de todos los tiempos venía de marcar un doblete el pasado sábado, en lo que fue goleada 4-0 ante DC United, justo tras su partido despedida de la Selección Argentina.
Triunfo del Inter Miami de Lionel Messi, con mucho toque argentino
Este martes, en el Nu Stadium, el delantero Germán Berterame fue el encargado de romper la paridad a los 20 minutos de la primera etapa gracias a una precisa asistencia de Luis Suárez.
Minutos más tarde, ya a los 50 de la etapa inicial, Messi se vistió de asistidor para habilitar a De Paul, quien sacó un potente remate desde fuera del área para estampar el 2-0 definitivo a favor de "Las Garzas". Pese a la brillante definición del "Motorcito", no faltó la dedicatoria para el capitán.
Con este resultado, el elenco conducido por el también argentino Cristian "Kily" González llegó a las 52 unidades y se afirma en la segunda colocación de la Conferencia Este, a 14 puntos de distancia del líder Nashville SC (66 pts).
El próximo compromiso para el conjunto de Florida será el sábado 17 de octubre, cuando visite a Atlanta United por una nueva jornada de la MLS, en busca de seguir acortando distancias.
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