Bomba en Boca: Lionel Messi, confirmado para la despedida de Tevez en la Bombonera
Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi jugará su despedida del 20 de diciembre en la Bombonera, junto a Riquelme, Buffon, Agüero y Palermo.
Lionel Messi volverá a pisar la Bombonera y generó la locura de todos los hinchas en las últimas horas. Carlos Tevez confirmó que el capitán de la Selección Argentina estará en su partido despedida, que se jugará el domingo 20 de diciembre en el estadio de Boca. Así se suma a una lista de invitados que mezcla ídolos xeneizes con figuras del fútbol europeo.
"Messi va a jugar y Riquelme también", reveló Tevez al repasar la nómina preliminar de acompañantes, en un homenaje que llevará el lema "De alcanzapelotas a leyenda". Sin lugar a dudas una noticia que se venía esperando hace un tiempo y que el propio "Apache" luchó mucho para poder concretarla.
Lionel Messi confirmado para la despedida de Tevez en la Bombonera
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Los invitados confirmados para la despedida de Carlos Tevez
Estos son los nombres que ya forman parte del evento:
- Lionel Messi
- Juan Román Riquelme
- Rio Ferdinand
- Sergio Agüero
- Martín Palermo
- Gianluigi Buffon
- Leandro Paredes
Óscar Córdoba y Chicho Serna también estarán en la despedida, y la organización gestiona la presencia de Cristiano Ronaldo.
Cómo será el partido homenaje en la Bombonera
El partido será entre Boca y los "Amigos de Tevez". Para hacerlo en Brandsen 805 contó con el visto bueno de Riquelme, a quien había llamado para pedirle la cancha. La fiesta se transmitirá por ESPN y habrá además shows de La Mona Jiménez y Pablo Lescano.
Tevez dejó el fútbol en junio de 2022, a los 38 años, y el homenaje quedó pendiente hasta ahora. La preventa de entradas arrancó el 25 de noviembre y la venta general será el viernes 27 de noviembre.
Messi y Tevez, una sociedad en la Selección Argentina
Messi y el Apache compartieron la camiseta de la Selección en distintos ciclos y jugaron juntos cinco grandes torneos: los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y las Copas América de 2007, 2011 y 2015.
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