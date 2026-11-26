Cómo será el partido homenaje en la Bombonera

El partido será entre Boca y los "Amigos de Tevez". Para hacerlo en Brandsen 805 contó con el visto bueno de Riquelme, a quien había llamado para pedirle la cancha. La fiesta se transmitirá por ESPN y habrá además shows de La Mona Jiménez y Pablo Lescano.

Tevez dejó el fútbol en junio de 2022, a los 38 años, y el homenaje quedó pendiente hasta ahora. La preventa de entradas arrancó el 25 de noviembre y la venta general será el viernes 27 de noviembre.

Messi y Tevez, una sociedad en la Selección Argentina

Messi y el Apache compartieron la camiseta de la Selección en distintos ciclos y jugaron juntos cinco grandes torneos: los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y las Copas América de 2007, 2011 y 2015.