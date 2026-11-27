Inter Miami se juega su continuidad en playoffs de la MLS: qué necesita ante Columbus Crew
Después de la goleada sufrida en el debut, las Garzas están obligadas a ganar para seguir con vida en la búsqueda del bicampeonato.
Inter Miami afrontará este viernes un partido decisivo para su futuro en los playoffs de la MLS 2026. Desde las 22 de Argentina, el equipo de Lionel Messi visitará a Columbus Crew en Ohio por el segundo encuentro de la serie de Primera Ronda de la Conferencia Este, con la obligación de conseguir un triunfo para evitar la eliminación.
Las Garzas, vigentes campeonas del torneo, quedaron contra las cuerdas después de perder por 3-0 en el primer enfrentamiento. Por eso, solamente una victoria les permitirá mantener sus aspiraciones de conseguir el bicampeonato y extender su participación en la temporada.
El formato de esta instancia establece series al mejor de tres partidos. En consecuencia, si Inter Miami consigue imponerse en Ohio, igualará el cruce y obligará a disputar un tercer encuentro, que se jugará en su estadio y definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales de la Conferencia Este.
¿Qué necesita Inter Miami para seguir en los playoffs de la MLS?
En cambio, una derrota significará el final del recorrido para el conjunto de Messi, que quedará eliminado de la competencia y perderá la posibilidad de defender el título obtenido en la temporada anterior.
El empate también le ofrecería una alternativa al equipo visitante. De acuerdo con el reglamento de los playoffs de la MLS, cuando un partido de eliminación directa termina igualado, el ganador se determina mediante una definición por penales. De esa manera, Inter Miami podría conseguir el pase al tercer encuentro sin necesidad de imponerse durante el tiempo reglamentario.
El panorama es exigente para el equipo de Lionel Messi: necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo y conservar la ilusión de repetir la consagración. Columbus Crew, por su parte, tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su público y avanzar de ronda.
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