Con polémica en el final, Racing revivió, le ganó a Belgrano y avanzó a cuartos de Copa Argentina

Cómo llegan Racing y Belgrano a este duelo

La Academia atraviesa un presente complejo tras encadenar tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Quedado en la tabla anual para acceder a certámenes continentales, el conjunto liderado por Juan Pablo Vojvoda entiende que la Copa Argentina representa la vía más directa a la Libertadores, por lo que necesita ganar para tomar aire fresco.

El Pirata, por su parte, atraviesa un momento dulce como vigente campeón del Apertura. Tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego y acumular dos triunfos al hilo, el cuadro cordobés aspira a dar un nuevo paso hacia los cuartos de final y mantenerse en la pelea por un nuevo título.

El vencedor de esta llave se medirá en la siguiente fase contra el ganador del duelo entre Vélez y Boca, pautado para el 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.