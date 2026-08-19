Con polémica en el final, Racing revivió, le ganó a Belgrano y avanzó a cuartos de Copa Argentina

Con polémica en el final, Racing le ganó Belgrano y avanzó a cuartos de la Copa Argentina
A pocos segundos de cumplir el tiempo adicional, el árbitro Sebastián Zunino cerró el partido, dejando a Belgrano sin un córner que le correspondía ejecutar.
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Este miércoles, el Estadio Único del Parque La Pedrera es el escenario del cruce entre Racing y Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina. La Academia busca cortar una racha negativa tras sufrir tres derrotas consecutivas, mientras que el Pirata llega entonado con tres partidos sin conocer la derrota.
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