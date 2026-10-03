Marcos Rojo se va de Racing y vuelve a Estudiantes: los detalles del acuerdo

La intención de Rojo de regresar al Pincha había quedado expuesta después de la eliminación de Racing ante Boca por la Copa Argentina. El defensor quería volver a Estudiantes, principalmente para tener la posibilidad de disputar las semifinales de la Copa Libertadores, y se lo comunicó personalmente a Diego Milito. La respuesta inicial del presidente de Racing había sido negativa, ya que consideraba al futbolista una pieza importante del plantel y no estaba dispuesto a liberarlo en medio del complicado momento deportivo del equipo.