Marcos Rojo se va de Racing y vuelve a Estudiantes: los detalles del acuerdo
Después de varios días de tensión y un fuerte cortocircuito con Diego Milito, el defensor dejará la Academia y regresará al Pincha para disputar la Copa Libertadores.
Marcos Rojo finalmente se va de Racing y volverá a ponerse la camiseta de Estudiantes. Después de varios días de conflicto, ausencias a los entrenamientos y una negociación que por momentos parecía caída, las dirigencias de ambos clubes llegaron a un acuerdo para concretar la salida del defensor de 36 años, que tenía contrato con la Academia hasta diciembre.
La intención de Rojo de regresar al Pincha había quedado expuesta después de la eliminación de Racing ante Boca por la Copa Argentina. El defensor quería volver a Estudiantes, principalmente para tener la posibilidad de disputar las semifinales de la Copa Libertadores, y se lo comunicó personalmente a Diego Milito. La respuesta inicial del presidente de Racing había sido negativa, ya que consideraba al futbolista una pieza importante del plantel y no estaba dispuesto a liberarlo en medio del complicado momento deportivo del equipo.
La situación se tensó todavía más cuando Rojo dejó de presentarse a los entrenamientos. El central faltó a tres prácticas consecutivas mientras intentaba forzar una solución que le permitiera marcharse a La Plata. Racing, que hasta ese momento se había mostrado inflexible, terminó aceptando negociar bajo determinadas condiciones económicas para ponerle punto final al conflicto.
El acuerdo entre Racing y Estudiantes
El entendimiento contempla un resarcimiento económico para Racing por interrumpir el contrato antes de su vencimiento. Según trascendió, la operación rondará el millón de dólares, una cifra que incluye también una deuda que la Academia mantenía con Rojo en concepto de productividad.
De esta manera, Estudiantes consigue incorporar a un jugador que conoce perfectamente la institución y que vuelve con el objetivo de disputar una instancia decisiva de la Libertadores. El Pincha necesita reforzar su defensa para la serie y tenía como fecha límite el 9 de octubre para poder inscribir al futbolista en la competencia continental.
Para Racing, en cambio, la salida supone perder a un defensor experimentado que había adquirido un rol importante dentro del plantel. Rojo había llegado al club en 2025 después de su salida de Boca y, pese a atravesar momentos irregulares, terminó convirtiéndose en una referencia del equipo.
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