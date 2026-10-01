Negociación abierta: las exigencias de Racing a Estudiantes por Marcos Rojo

Mientras las conversaciones avanzan entre los dirigentes, el defensor aguarda una resolución favorable para poder sumarse a la nómina de Alexander Medina de cara a las semifinales continentales frente a Flamengo. En caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes antes del plazo estipulado, el futbolista de 36 años quedará con el pase en su poder al finalizar la temporada para definir el tramo final de su carrera deportiva.