Sigue la tensión en Racing: Marcos Rojo faltó por segundo día seguido y metió más presión
El zaguero no se presentó a los entrenamientos de la Academia tras la negativa de Diego Milito. El Pincha lo busca de urgencia para disputar las semifinales de la Copa Libertadores 2026.
La tensión en Avellaneda escaló al punto máximo y la relación entre las partes parece no tener retorno. Por segundo día consecutivo, Marcos Rojo pegó el pegazo y no se presentó a los entrenamientos de Racing. La drástica postura del experimentado defensor es una clara medida de fuerza tras chocar de frente con la directiva, que le negó categóricamente la posibilidad de salir de la institución para regresar a Estudiantes de La Plata.
El deseo del Pincha de repatriar al central zurdo cobró fuerza pública luego de que la Academia quedara eliminada de la Copa Argentina a manos de Boca Juniors. El propio futbolista mantuvo una reunión clave con el presidente Diego Milito para transmitirle su intención de marcharse. Sin embargo, la respuesta de la máxima autoridad académica fue tajante: "no hay chances" de negociar su partida hacia el conjunto platense.
Marcos Rojo faltó por segundo día seguido y mete presión para irse a Estudiantes
IMPORTANTE: Qué pasará con Marcos Rojo luego de la eliminación de Racing en Copa Argentina
Ante la negativa del club, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina decidió accionar por cuenta propia y ausentarse de las prácticas comandadas por la dupla interina de Sebastián Romero y Luciano Aued. Mientras desde el entorno del jugador afirman que no tiene intenciones de volver a entrenar con el plantel, la dirigencia de Racing ya evalúa aplicar duras sanciones disciplinarias, sorprendida además porque, según trascendió, el León aún no formalizó una oferta de club a club.
La urgencia del equipo conducido por Alexander Medina responde a un escenario crítico: Leandro González Pirez y Tomás Palacios están suspendidos para la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Flamengo, a disputarse el 15 de octubre. Además, la entidad albirroja dispone de cupos por las graves lesiones de Gabriel Neves y Jalíl Elías, lo que habilita la búsqueda de un refuerzo inmediato.
En medio del conflicto institucional, Racing emitió un parte médico oficial informando que Rojo padece un traumatismo con edema óseo en la rodilla derecha tras un choque con Facundo Cambeses. La molestia lo marginaría de las canchas por varias semanas, agregando una enorme cuota de incertidumbre a un escándalo que promete sumar nuevos capítulos.
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