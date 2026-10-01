Sigue la tensión en Racing: Marcos Rojo faltó por segundo día seguido y metió más presión

Ante la negativa del club, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina decidió accionar por cuenta propia y ausentarse de las prácticas comandadas por la dupla interina de Sebastián Romero y Luciano Aued. Mientras desde el entorno del jugador afirman que no tiene intenciones de volver a entrenar con el plantel, la dirigencia de Racing ya evalúa aplicar duras sanciones disciplinarias, sorprendida además porque, según trascendió, el León aún no formalizó una oferta de club a club.