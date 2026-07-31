Con sufrimiento: Boca cayó en Chile pero se impuso en los penales y avanzó a octavos de la Copa Sudamericana

Cómo llegan O'Higgins y Boca

El conjunto argentino llega con una mínima ventaja gracias al triunfo por 1-0 conseguido la semana pasada en La Bombonera y buscará aprovechar ese resultado para seguir en carrera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará dejar rápidamente atrás el duro golpe que significó la derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Clausura. Aquella caída frenó el buen comienzo del segundo ciclo del entrenador, que había arrancado con dos victorias.

Tras el encuentro del campeonato local, el propio entrenador reconoció el difícil momento que atravesaba el plantel. Consciente de la importancia del compromiso internacional, volverá a apostar por la mayoría de los habituales titulares. Si bien varios de ellos sumaron minutos durante el segundo tiempo frente a Riestra, el cuerpo técnico decidió preservar físicamente a gran parte del equipo pensando exclusivamente en este partido.

Además del regreso de los futbolistas de mayor experiencia, el entrenador también realizará un ajuste táctico. Boca dejará de lado el esquema 4-2-3-1 utilizado en los últimos encuentros para regresar al tradicional 4-3-1-2 que caracterizó el primer ciclo del Vasco al frente del club.

Del otro lado estará un O’Higgins que llega con energías renovadas. El cuerpo técnico decidió preservar a la totalidad de los once futbolistas que habitualmente integran el equipo titular durante el compromiso del fin de semana frente a Deportes Concepción, priorizando exclusivamente la revancha ante el Xeneize.

El conjunto chileno intentará aprovechar la localía para revertir la serie y buscará asumir el protagonismo desde el inicio, obligado a descontar la diferencia conseguida por Boca en el primer encuentro. Esa necesidad podría generar espacios que el equipo argentino intentará explotar mediante la velocidad de sus atacantes.