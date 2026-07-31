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Con sufrimiento: Boca cayó en Chile pero se impuso en los penales y avanzó a octavos de la Copa Sudamericana

Con sufrimiento: Boca cayó en Chile pero se impuso en los penales y avanzó a octavos de la Copa Sudamericana
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El conjunto de Rodolfo Arruabarrena perdió por la mínima en Chile y la definición tuvo que trasladarse a los penales, donde se impuso 4-3 para seguir en carrera.

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Boca afrontó este jueves uno de los compromisos más importantes de su semestre en su visita a O’Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en donde si bien dejó una pálida imagen y sufrió por demás, logró el pasaje a los octavos de final.

En el estadio El Teniente de Rancagua, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena no pudo defender la diferencia mínima que había logado en la Bombonera y el dueño de casa igualó la serie con un gol de "Panchito" González tras un error de Nicolás Figal.

Más allá del empuje de los últimos minutos, donde el "Xeneize" tuvo un par claras para empatar y ganar el global; la definión se trasladó a los penales donde el equipo argentino se impuso 4-3. Quedó para el recuerdo el intento de picarla del chico Aranda, para definir la serie, que el arquero le atajó quedándose parado en el medio.

De esta manera, Boca obtuvo el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que esperaba Deportivo Recoleta.

Minuto a minuto de O'Higgins vs. Boca por la Copa Sudamericana

Boca se impuso 4-3 en los penales y avanzó a octavos de final

Sufrió el "Xeneize" pero se impuso por penales para seguir en el certamen. El conjunto chileno tiró uno afuera y Álvaro Montero sacó otro, mientras que Aranda la quiso pinchar y se la atajaron, aunque Lautaro Blanco terminó sentenciando el resultado.

Final en Chile y hay penales

O'Higgins le ganó 1-0 a Boca, igualó la serie y la definición será en los penales.

Hay gol de O'Higgins que iguala la serie

El conjunto chileno aprovecha una desatención defensiva y se pone en ventajas.

Arranca el segundo tiempo en Chile, por ahora sin goles

Boca, con este resultado, avanza a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ya se juega en Chile

Boca busca defender la ventaja para seguir en la Copa Sudamericana.

Cómo llegan O'Higgins y Boca

El conjunto argentino llega con una mínima ventaja gracias al triunfo por 1-0 conseguido la semana pasada en La Bombonera y buscará aprovechar ese resultado para seguir en carrera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará dejar rápidamente atrás el duro golpe que significó la derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Clausura. Aquella caída frenó el buen comienzo del segundo ciclo del entrenador, que había arrancado con dos victorias.

Tras el encuentro del campeonato local, el propio entrenador reconoció el difícil momento que atravesaba el plantel. Consciente de la importancia del compromiso internacional, volverá a apostar por la mayoría de los habituales titulares. Si bien varios de ellos sumaron minutos durante el segundo tiempo frente a Riestra, el cuerpo técnico decidió preservar físicamente a gran parte del equipo pensando exclusivamente en este partido.

Además del regreso de los futbolistas de mayor experiencia, el entrenador también realizará un ajuste táctico. Boca dejará de lado el esquema 4-2-3-1 utilizado en los últimos encuentros para regresar al tradicional 4-3-1-2 que caracterizó el primer ciclo del Vasco al frente del club.

Del otro lado estará un O’Higgins que llega con energías renovadas. El cuerpo técnico decidió preservar a la totalidad de los once futbolistas que habitualmente integran el equipo titular durante el compromiso del fin de semana frente a Deportes Concepción, priorizando exclusivamente la revancha ante el Xeneize.

El conjunto chileno intentará aprovechar la localía para revertir la serie y buscará asumir el protagonismo desde el inicio, obligado a descontar la diferencia conseguida por Boca en el primer encuentro. Esa necesidad podría generar espacios que el equipo argentino intentará explotar mediante la velocidad de sus atacantes.

Formaciones de O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026

  • O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O'Higgins vs. Boca: otros datos

  • Hora: 21.30.
  • Estadio: El Teniente (Rancagua).
  • Árbitro: Wilmar Roldán.
  • VAR: David Rodríguez.
  • TV: DSports.

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