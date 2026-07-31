Cómo quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
El segundo certamen del continente ya tiene definidos los cruces de los octavos de final, con Boca, River y Tigre como representantes argentinos.
La emoción internacional no se detiene y la Copa Sudamericana 2026 ya tiene definido su cuadro de octavos de final. Tras la apasionante fase de playoffs, quedaron confirmados los 16 equipos que seguirán en carrera en busca del ansiado título continental, con cruces atractivos que prometen alto voltaje y protagonismo de varios gigantes del continente.
El panorama se completa con emparejamientos de gran nivel y la presencia de varios equipos argentinos que buscarán dar el golpe en esta instancia decisiva del segundo certamen del continente.
Entre los representantes argentinos, siguen en competencia Boca, River y Tigre. Podría haber Superclásico recién en semifinales, mientras que el "Matador" podría encontrarse con el "Xeneize" o el "Millonario" recién en una hipotética final.
Cómo quedó el cuadro completo de octavos de final de la Copa Sudamericana
Los cruces de octavos de final:
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Recoleta FC vs. Boca Juniors
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Bolívar vs. São Paulo
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River Plate vs. Independiente Santa Fe
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Olimpia vs. Vasco da Gama
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Atlético Mineiro vs. RB Bragantino
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Macará vs. Santos
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Montevideo City Torque vs. Tigre
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Cienciano vs. Botafogo
Cuándo se juegan los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana
La instancia de los mejores 16 del torneo ya tiene su calendario confirmado por la Conmebol. Los partidos de ida se disputarán durante la semana del 12 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta —donde se conocerán los clasificados a los cuartos de final— tendrán lugar una semana más tarde, en la semana del 19 de agosto.
Resta que se confirmen los días y horarios exactos de cada uno de los partidos. En instancias de octavos de final, los equipos que llegan desde los playoffs serán locales en la ida, mientras que la revancha se definirá en la cancha de los equipos que habían clasificado directo a esta instancia tras haber ganado sus respectivos grupos.
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