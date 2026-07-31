Recoleta FC vs. Boca Juniors

Bolívar vs. São Paulo

River Plate vs. Independiente Santa Fe

Olimpia vs. Vasco da Gama

Atlético Mineiro vs. RB Bragantino

Macará vs. Santos

Montevideo City Torque vs. Tigre

Cienciano vs. Botafogo

Cómo quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo se juegan los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana

La instancia de los mejores 16 del torneo ya tiene su calendario confirmado por la Conmebol. Los partidos de ida se disputarán durante la semana del 12 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta —donde se conocerán los clasificados a los cuartos de final— tendrán lugar una semana más tarde, en la semana del 19 de agosto.