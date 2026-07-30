Cuándo y contra quién juega Boca por los octavos de final de la Copa Sudamericana
El conjunto argentino superó con sufrimiento los playoffs y se metió entre los 16 mejores del segundo certamen del continente.
Tras una sufrida y dramática definición en territorio chileno, Boca abrochó su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El camino del "Xeneize" en el plano internacional continúa luego de dejar en el camino a O'Higgins en una serie de playoffs sumamente disputada que debió resolverse desde los doce pasos.
Después de imponerse por la mínima (1-0) en el partido de ida disputado en La Bombonera gracias al tanto de Miguel Merentiel, el conjunto azul y oro viajó a Chile con la ventaja a favor.
Sin embargo, el desarrollo en el estadio Codelco El Teniente estuvo lejos de ser sencillo: O'Higgins logró dar vuelta la serie en el tiempo regular con un gol de Francisco "Panchito" González, igualando el global tras el 1-0 parcial.
Sin diferencias en el marcador acumulado y tras varios sofocones neutralizados por el arquero Álvaro Montero —quien además se lució en la tanda decisiva atajando un remate clave—, la clasificación se decretó por penales. Allí, la eficacia ofensiva y los guantes pesaron para que el "Xeneize" se imponga y celebre el pasaje de ronda.
Cómo se juega la serie de octavos entre Boca y Recoleta
Superado el escollo de los playoffs, el equipo argentino ya tiene la mira puesta en la siguiente instancia del certamen continental, donde se medirá ante Recoleta de Paraguay (que aguardaba en los octavos tras finalizar como líder del Grupo D).
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Partido de ida: Se jugará el 12 de agosto en La Bombonera, donde el conjunto de la Ribera buscará hacer valer la localía para tomar ventaja en el cruce.
Partido de vuelta: La serie se definirá una semana más tarde, el 19 de agosto, en Paraguay, en el reducto de Recoleta.
El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final ante el vencedor entre San Pablo de Brasil y Bolívar de Bolivia.
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