Boca fue sancionado por Conmebol tras una llamativa decisión de los jugadores
El conjunto "Xeneize" clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y una actitud de los futbolistas le valdrá una sanción económica.
La agónica clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras superar por penales a O'Higgins dejó secuelas puertas adentro. Más allá del alivio por haber abrochado el pasaje a la siguiente instancia en territorio chileno, la noche terminó envuelta en una llamativa y rotunda decisión del plantel: ningún jugador se detuvo a hablar con los periodistas.
Si bien parecía que Leandro Paredes iba a detenerse a hablar con el cronista en el campo de juego, a último momento decidieron irse todos los futbolistas al vestuario en completo silencio; aunque sí hubo declaraciones del capitán en la zona mixta, lo que no hizo evitar la sanción de Conmebol.
El plantel entero optó por el silencio absoluto tras el encuentro, una actitud que no pasó desapercibida y que traerá consecuencias económicas para la institución.
"Malestar de no haber hecho el partido que habíamos planificado. No estamos conforme con la presentación que hicimos", explicó el mediocampista al ser consultado por la decisión de no hablar en el campo de juego.
Debido a esta determinación colectiva, Boca deberá pagar una multa económica. La organización del torneo continental exige por reglamento que, al menos, un futbolista del plantel brinde declaraciones posteriores al partido ante la señal de la transmisión oficial, un protocolo que en esta oportunidad no se cumplió.
Según trascendió, el "Xeneize" deberá abonar una multa de 10.000 dólares por la decisión de sus futbolistas.
Qué dijo Rodolfo Arruabarrena de la decisión de los jugadores de Boca de no hablar
Quien sí dio la cara ante los medios fue el entrenador del "Xeneize", Rodardo Arruabarrena, que debió afrontar la habitual conferencia de prensa posterior al cotejo.
Consultado por los periodistas acerca de los motivos detrás del llamativo silencio de sus dirigidos —si se debió a un enojo con la prensa o a una cuestión interna del grupo—, el director técnico optó por la mesura, aunque dejó una frase reflexiva sobre el momento del equipo.
"Tengo buenos jugadores. Hay una cuestión anímica y hay una cuestión de rebeldía", expresó el DT ante los micrófonos, intentando calmar las aguas tras una noche de máxima tensión en Chile.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario