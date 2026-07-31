Boca fue sancionado por Conmebol tras una llamativa decisión de los jugadores

Según trascendió, el "Xeneize" deberá abonar una multa de 10.000 dólares por la decisión de sus futbolistas.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena de la decisión de los jugadores de Boca de no hablar

Quien sí dio la cara ante los medios fue el entrenador del "Xeneize", Rodardo Arruabarrena, que debió afrontar la habitual conferencia de prensa posterior al cotejo.

Consultado por los periodistas acerca de los motivos detrás del llamativo silencio de sus dirigidos —si se debió a un enojo con la prensa o a una cuestión interna del grupo—, el director técnico optó por la mesura, aunque dejó una frase reflexiva sobre el momento del equipo.

"Tengo buenos jugadores. Hay una cuestión anímica y hay una cuestión de rebeldía", expresó el DT ante los micrófonos, intentando calmar las aguas tras una noche de máxima tensión en Chile.