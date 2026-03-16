MinutoUno

EN VIVOFecha 11

Con un doblete de Maravilla Martínez, Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y se acomoda en la tabla

Con un doblete de Maravilla Martínez, Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y se acomoda en la tabla
MinutoUno
Deportes
Racing
Estudiantes de Rio Cuarto

En Avellaneda, el goleador estuvo letal y el conjunto de Gustavo Costas se metió en zona de clasificación a octavos de final.

Compartí en redes:

EN VIVO

Con un doblete de Maravilla Martínez, Racing se impuso 2-0 este lunes ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Presidente Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

La "Academia" logró consolidarse entre los ocho primeros, mientras que el conjunto cordobés llegaba golpeado tras una mala racha y la salida de su entrenador.

La apertura del marcador llegó recién en el inicio de la segunda parte, cuando luego de una gran jugada de Santiago Solari, apareció Maravilla para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033699649953878119&partner=&hide_thread=false

Y recién en tiempo agregado, el conjunto de Gustavo Costas logró liquidar las acciones. Fue otra vez el letal goleador quien recibió solo en el área y definir de zurda, para el 2-0 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033709336304709939&partner=&hide_thread=false

Minuto a minuto de Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto

Live Blog Post

Cómo llegan Racing y Estudiantes de Río Cuarto

El equipo de Gustavo Costas atraviesa un torneo irregular, aunque se mantiene en zona de clasificación a los playoffs. En su última presentación igualó 0 a 0 frente a Sarmiento en Junín, en un partido en el que terminó jugando con un hombre menos. Ese encuentro también marcó una tendencia en el calendario del equipo: el de Junín fue el cuarto de los últimos cinco partidos que la Academia disputó fuera del Cilindro de Avellaneda.

En paralelo, el club continúa trabajando en la conformación del plantel. Mientras San Lorenzo negocia por la posible incorporación de Agustín García Basso, la dirigencia también mantiene conversaciones con el Inter de Milán para intentar prolongar la cesión del mediocampista Valentín Carboni. En ese contexto, el conjunto de Avellaneda intentará aprovechar la localía para sumar tres puntos que le permitan afirmarse entre los ocho mejores del Torneo Apertura 2026.

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que atraviesa un momento muy complicado en su regreso a la Primera División del fútbol argentino. El equipo cordobés suma siete derrotas en nueve partidos y llega a este encuentro luego de caer frente a Belgrano en el clásico provincial. En ese partido, un error del arquero Agustín Lastra terminó definiendo el único gol de la noche.

La mala racha provocó la salida del entrenador Iván Delfino, quien dejó su cargo tras los malos resultados. El equipo quedó como uno de los de peor rendimiento del campeonato, solo por encima de Newell’s en la tabla. De manera interina, el equipo será dirigido por Gerardo Acuña mientras la dirigencia busca al reemplazante definitivo para el cargo.

Live Blog Post

Formaciones de Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura

  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
  • Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Mateo Bajamich, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Live Blog Post

Datos de Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto

  • Hora: 20.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Jorge Baliño
  • VAR: Juan Pafundi
  • Estadio: Presidente Perón

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar