Se complica en la Copa Sudamericana: Racing empató con Caracas y quedó relegado en su grupo

Tomás Pérez, que marcó su primer gol en Racing, abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2049621165555978309?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE RACING!



Tras el centro de Baltasar Rodríguez, Tomás Pérez ganó de cabeza y convirtió el 1-0 ante Caracas en Venezuela



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En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2049627870352298302?s=20&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO DE CARACAS!



En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing.



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Caracas vs. Racing, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez .

Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. . Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

Caracas vs. Racing: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela).

Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela). Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Andrés Matonte (URU). VAR: Cristhian Ferreyra (URU).

Cristhian Ferreyra (URU). TV: DSports.