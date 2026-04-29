Se complica en la Copa Sudamericana: Racing empató con Caracas y quedó relegado en su grupo
La Academia no pudo sostener la ventaja en Venezuela e igualó 1-1 por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El resultado deja a los dirigidos por Gustavo Costas en la tercera posición de la zona.
Racing masticó bronca en su visita a Venezuela en un partido que se presentaba como una oportunidad clave para acomodarse en el Grupo E de la Copa Sudamericana. En un trámite de paridad, el equipo de Avellaneda logró romper el cero a los 42 minutos del primer tiempo gracias a la aparición de Tomás Pérez. El juvenil vivió una jornada consagratoria en lo personal al marcar su primer gol con la camiseta académica, un tanto que le permitía a los de Gustavo Costas irse al descanso con la tranquilidad de la ventaja mínima y el control del resultado.
Sin embargo, la alegría duró poco para el conjunto argentino. Apenas iniciado el segundo tiempo, Jesús Yendis sorprendió a la defensa académica y anotó el 1-1 definitivo para Caracas. A pesar de los intentos del conjunto de Avellaneda por recuperar la delantera, la falta de precisión en los últimos metros y la solidez del arquero local impidieron que los tres puntos viajaran hacia Argentina.
Con este marcador, la Academia se ubica tercera en su grupo con 4 unidades, quedando por debajo de Botafogo, que lidera con 7, y del propio Caracas, que suma 5 puntos. El grupo lo cierra Independiente Petrolero, que todavía no ha logrado cosechar unidades.
El panorama se vuelve exigente para los dirigidos por Costas, ya que el margen de error se achicó considerablemente de cara a la segunda vuelta de la fase de grupos. En la próxima fecha, Racing deberá afrontar una parada difícil en Brasil cuando visite a Botafogo, el líder de la zona. Un resultado positivo en tierras brasileñas será vital para mantener vivas las esperanzas de clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y no depender de lo que suceda en el cierre del grupo entre los rivales directos.
Tomás Pérez, que marcó su primer gol en Racing, abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo:
En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing:
Caracas vs. Racing, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.
Caracas vs. Racing: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela).
- Árbitro: Andrés Matonte (URU).
- VAR: Cristhian Ferreyra (URU).
- TV: DSports.
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