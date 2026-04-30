Marcos Rojo, habilitado: la AFA le redujo la sanción y podrá jugar ante Huracán

La acción, revisada por el árbitro Sebastián Zunino a instancias del VAR, se coronó con la expulsión y con los fuertes insultos que el defensor le propinó al juez antes de retirarse al vestuario. Tras aquel episodio, el Tribunal de Disciplina de la AFA había determinado una sanción ejemplar de cuatro fechas sin poder jugar. Sin embargo, cuando apenas se cumplieron dos de esos cuatro partidos de suspensión, el panorama dio un giro inesperado para el conjunto de Avellaneda.