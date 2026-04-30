Marcos Rojo, habilitado: la AFA le redujo la sanción y podrá jugar ante Huracán
El Tribunal de Disciplina dio por concluida la suspensión del defensor de Racing, quien podrá ser considerado por Gustavo Costas para el próximo compromiso por el Torneo Apertura.
El pasado 12 de abril, Racing vivió un amargo encuentro frente a River por el Torneo Apertura que terminó en derrota por 2 a 0. Aquella jornada no solo fue esquiva en lo colectivo para los dirigidos por Gustavo Costas, sino que dejó una enorme preocupación por la actuación de Marcos Rojo, quien falló en el primer gol del Millonario y, en el complemento, vio la tarjeta roja directa por un golpe sin pelota a Lucas Martínez Quarta.
La acción, revisada por el árbitro Sebastián Zunino a instancias del VAR, se coronó con la expulsión y con los fuertes insultos que el defensor le propinó al juez antes de retirarse al vestuario. Tras aquel episodio, el Tribunal de Disciplina de la AFA había determinado una sanción ejemplar de cuatro fechas sin poder jugar. Sin embargo, cuando apenas se cumplieron dos de esos cuatro partidos de suspensión, el panorama dio un giro inesperado para el conjunto de Avellaneda.
Según informó el periodista Germán García Grova, la casa madre del fútbol argentino dio por cumplida la pena. De esta manera, Rojo se encuentra totalmente habilitado y a disposición de Gustavo Costas para integrar el equipo titular de cara al clásico del próximo domingo frente a Huracán, en un momento clave donde la Academia necesita sumar para no perder terreno en el torneo local.
La complicada situación de Racing en el Torneo Apertura
La Academia no atraviesa un buen momento y el próximo domingo se jugará ante Huracán el pase a los Playoffs. Si los de Gustavo Costas vencen al Globo asegurarán su lugar entre los mejores ocho de la Zona B, en cambio si empatan prácticamente quedarán eliminados y si pierden se quedarán afuera. El duelo ante los de Parque Patricios será el domingo 3 de mayo a partir de las 16 horas en el Cilindro.
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