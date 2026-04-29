Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Caracas vs Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Caracas vs Racing por la Copa Sudamericana 2026.
Racing se enfrenta a un partido determinante en su calendario reciente. Desde las 19, en el estadio Olímpico de la UCV, el equipo de Gustavo Costas visitará a Caracas por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, con la necesidad imperiosa de sumar una victoria que le permita acomodarse en la tabla y, al mismo tiempo, bajar la tensión que rodea su presente.
El conjunto de Avellaneda no atraviesa su mejor momento. Los resultados en el Torneo Apertura no han sido los esperados y el empate frente a Barracas Central, en un encuentro condicionado por una expulsión temprana, dejó sensaciones encontradas. Si bien el equipo mostró carácter para sostener el resultado, la falta de regularidad sigue siendo una preocupación.
A eso se suma un contexto cargado de cuestionamientos hacia la dirigencia y un clima enrarecido entre los hinchas. En ese escenario, la Sudamericana aparece como una vía de escape, pero también como una exigencia: Racing necesita responder dentro de la cancha.
En el plano internacional, su rendimiento ha sido irregular. Comenzó con una victoria en Bolivia, pero luego sufrió una dura derrota como local frente a Botafogo, lo que lo dejó en una posición incómoda dentro del grupo, con tres puntos sobre seis posibles. Para mantenerse en la pelea, no tiene margen de error.
El equipo argentino, además, deberá afrontar el compromiso con bajas sensibles. Las lesiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa obligan a Costas a reconfigurar su estructura, perdiendo dos piezas fundamentales tanto en ataque como en el mediocampo.
El rival, Caracas, tampoco llega en un contexto ideal, aunque intentará hacerse fuerte en su casa. El conjunto venezolano quedó eliminado del Torneo Apertura local pese a cerrar con una victoria ante Rayo Zuliano, un desenlace que derivó en la salida de Fernando Aristeguieta como entrenador. De manera interina, Henry Meléndez tomó las riendas del equipo.
En la Sudamericana, sin embargo, los venezolanos han mostrado otra cara. Se mantienen invictos tras empatar en su debut frente a Botafogo y vencer a Independiente Petrolero, resultados que los mantienen competitivos en la zona. Con ese envión, buscarán aprovechar las dudas de Racing para dar un golpe importante.
Así, el panorama es claro: la visita necesita ganar. No solo para escalar posiciones en el Grupo E, sino también para transformar las críticas en respaldo y encarar lo que viene con otro ánimo. En la próxima fecha, visitará a Botafogo el miércoles 6 de mayo a las 21.30, mientras que el local viajará para enfrentar a Independiente Petrolero el martes 5 a las 19.
Caracas vs. Racing, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Caracas vs Racing
La televisación estará a cargo de D-Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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