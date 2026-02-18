Con un gol sobre la hora, Argentinos venció 1-0 a Barcelona SC por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores

El golazo agónico de Porcel
Tras una buena jugada colectiva, Argentino Juniors le ganó 1-0 a Barcelona de visitante.
El equipo de La Paternal jugó buena parte con 10 por una expulsión, peor se trajo de Guayaquil una victoria agónica con un tanto de Porcel a los 91 minutos.
La Copa Libertadores 2026 levantó el telón para Argentinos Juniors en un escenario exigente, pero en el que no solo hizo pie sino que hasta logró traerse una gran victoria de cara a la revancha en Buenos Aires, con la ilusión de meterse en la fase de grupos.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez derrotó 1-0 de visitante a Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, por la ida de la segunda ronda clasificatoria. Lo hizo pese a la expulsión de Francisco Álvarez a los 19 minutos del complemento, y con el agónico gol de Porcel a los 91.
El "Bicho" arribó al encuentro revitalizado tras una victoria de peso ante River, mientras que el elenco ecuatoriano llegaba combinando incorporaciones rutilantes con una fuerte crisis dirigencial.
La serie se define la próxima semana en el Estadio Diego Armando Maradona. Allí, el Bicho intentará hacer valer la localía para avanzar a la Fase 3, donde aguardará el vencedor del cruce entre Botafogo de Brasil y Nacional Potosí de Bolivia.
La ilusión está en marcha y el primer paso se dio este miércoles por la noche en Ecuador, en un duelo atravesado tanto por el fútbol como por el contexto institucional del anfitrión.
