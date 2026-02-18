Con un gol sobre la hora, Argentinos venció 1-0 a Barcelona SC por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores

La serie se define la próxima semana en el Estadio Diego Armando Maradona. Allí, el Bicho intentará hacer valer la localía para avanzar a la Fase 3, donde aguardará el vencedor del cruce entre Botafogo de Brasil y Nacional Potosí de Bolivia.

La ilusión está en marcha y el primer paso se dio este miércoles por la noche en Ecuador, en un duelo atravesado tanto por el fútbol como por el contexto institucional del anfitrión.

Minuto a minuto de Barcelona SC vs. Argentinos Juniors por la Copa Libertadores

Tras una buena jugada colectiva, Argentino Juniors le ganó 1-0 a Barcelona de visitante.



Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Celiz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Jonathan Perlaza. DT: César Farías.

Argentinos Juniors: Brayan Cortes; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Federico Fattori, Enzo Pérez o Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Hora: 21:30.

Estadio: Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador).

Árbitro: Fernando Vejar (CHI).

VAR: Nicolás Millas (CHI).

Nicolás Millas (CHI). TV: Telefe y Fox Sports.