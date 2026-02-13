Juan Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior y se pierde gran parte de la temporada

River Plate recibió un duro golpe en su esquema defensivo luego de que Juan Carlos Portillo sufriera la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según confirmaron los estudios médicos realizados tras el encuentro ante Argentinos Juniors. El joven defensor debió abandonar el campo de juego apenas unos minutos después de haber ingresado, con evidentes gestos de dolor, generando preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros. Este tipo de lesión es considerada grave y suele requerir cirugía, además de un proceso de rehabilitación prolongado que, según los especialistas, podría mantener al jugador fuera de las canchas entre seis y ocho meses, comprometiendo su participación en gran parte de la temporada.