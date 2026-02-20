Defensa y Justicia se lo empató en el final a Belgrano: cómo quedaron en la tabla
El "Halcón" recibió en Florencio Varela al "Pirata", en la apertura de la sexta jornada del certamen local. Todos los detalles del encuentro.
En el partido que abrió la jornada y que se presentaba como uno de los más atractivos, Defensa y Justicia y Belgrano igualaron 1-1 este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Lo cierto es que el Halcón llegó en el minuto 96 para robarle la victoria al Pirata.
De esta manera, Defensa quedó tercero en la Zona A con 10 unidades y Belgrano quedó en la misma posición, pero en la Zona B, con 12 unidades.
Goles del duelo entre Defensa y Justicia y Belgrano
Defensa y Justicia vs. Belgrano: resultado en vivo
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026
Datos de Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Hora: 17:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Joaquin Gil
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello
Cómo llegaron ambos equipos a este duelo
Defensa y Justicia llegó a este compromiso tras empatar 1-1 contra Vélez en Florencio Varela, resultado que le permitió escalar a la tercera posición de la Zona A. El equipo de Mariano Soso se mantiene en la pelea directa por el liderazgo.
Por el lado de Belgrano, la actualidad era de un invicto sólido que lo posiciona tercero en la Zona B, producto de tres victorias y dos empates. El conjunto cordobés venía de vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza con un tanto de Franco “Mudo” Vázquez, ratificando su excelente presente fuera de casa, donde obtuvo siete de los nueve puntos disputados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario