Defensa y Justicia se lo empató en el final a Belgrano: cómo quedaron en la tabla

Cómo llegaron ambos equipos a este duelo

Defensa y Justicia llegó a este compromiso tras empatar 1-1 contra Vélez en Florencio Varela, resultado que le permitió escalar a la tercera posición de la Zona A. El equipo de Mariano Soso se mantiene en la pelea directa por el liderazgo.

Por el lado de Belgrano, la actualidad era de un invicto sólido que lo posiciona tercero en la Zona B, producto de tres victorias y dos empates. El conjunto cordobés venía de vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza con un tanto de Franco “Mudo” Vázquez, ratificando su excelente presente fuera de casa, donde obtuvo siete de los nueve puntos disputados.