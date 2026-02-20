Conmebol confirmó la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
En menos de un mes, se conocerán los rivales de los clubes argentinos en la máxima competición continental.
La Conmebol anunció cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, generando expectativa entre los clubes argentinos y sus hinchas. En poco menos de un mes, se conocerán los rivales de los equipos que representarán a la Argentina en la máxima competición continental de clubes durante este 2026, un torneo que ya comenzó con sus fases preliminares pero que concentra la atención de todos hacia la etapa de grupos, donde se enfrentarán los clubes clasificados de toda Sudamérica.
El sorteo se realizará el próximo 19 de marzo en Paraguay, sede oficial de la confederación que rige las normas del fútbol a nivel continental, y en esa jornada se sabrá contra quiénes lucharán los clubes argentinos por avanzar en la Libertadores. La fecha genera particular interés porque marcará el inicio formal del camino de los equipos del país en el torneo más importante del continente, y será determinante para definir potenciales choques que podrían tener impacto histórico en el fútbol sudamericano.
Los equipos argentinos: Boca, Estudiantes, Di María y más
Boca será el primer equipo argentino confirmado en la fase de grupos y se convertirá en el único del país en ser cabeza de serie, tras clasificar por la tabla anual de 2025 donde quedó en segundo lugar por detrás de Rosario Central.
Luego de dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la copa y buscará recuperar protagonismo en una competición que históricamente lo ha visto como protagonista, con la expectativa de la hinchada puesta en un plantel que combina experiencia y juventud para encarar la edición 2026.
En el bombo 2 estarán dos equipos argentinos que levantaron títulos en 2025: Estudiantes, campeón del Torneo Clausura, y Lanús, que se consagró en la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro. Ambos clubes llegan con el ánimo alto y con el objetivo de demostrar que pueden ser competitivos también en la fase de grupos de la Libertadores, donde cada punto y cada gol cuentan de manera estratégica para avanzar a los octavos de final.
Ángel Di María y todo Rosario Central se ilusionan con la Copa Libertadores 2026: integrará el bombo 3 tras quedar primero en la tabla anual y consagrarse campeón de Liga, un hecho que generó polémica en el fútbol argentino por el sistema de clasificación, pero que refleja la sólida campaña del conjunto rosarino y su capacidad para competir a nivel continental. La presencia de figuras consagradas y la base joven del equipo le dan al club un perfil equilibrado y ambicioso de cara al sorteo y al desarrollo del torneo.
Por último, las dos grandes sorpresas del 2025: Platense, que levantó el título del Torneo Apertura tras ganarle la final a Huracán, y el campeón de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que fue Independiente Rivadavia, también formarán parte de la fase de grupos. Ambos equipos buscarán consolidarse y demostrar que sus títulos nacionales pueden trasladarse a un escenario internacional, enfrentando a rivales históricos y emergentes de Sudamérica.
Argentinos Juniors es el último argentino que todavía podría meterse en la fase de grupos si avanza en las fases preliminares: ganó 1-0 ante Barcelona de Ecuador en la ida y define el próximo miércoles en La Paternal. Su clasificación abriría un panorama todavía más competitivo para los clubes argentinos, que esperan no solo representar al país, sino también pelear por la gloria en un torneo que cada año se renueva con nuevas historias y grandes protagonistas.
