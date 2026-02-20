Conmebol confirmó la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

En el bombo 2 estarán dos equipos argentinos que levantaron títulos en 2025: Estudiantes, campeón del Torneo Clausura, y Lanús, que se consagró en la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro. Ambos clubes llegan con el ánimo alto y con el objetivo de demostrar que pueden ser competitivos también en la fase de grupos de la Libertadores, donde cada punto y cada gol cuentan de manera estratégica para avanzar a los octavos de final.

sorteo copa libertadores

Ángel Di María y todo Rosario Central se ilusionan con la Copa Libertadores 2026: integrará el bombo 3 tras quedar primero en la tabla anual y consagrarse campeón de Liga, un hecho que generó polémica en el fútbol argentino por el sistema de clasificación, pero que refleja la sólida campaña del conjunto rosarino y su capacidad para competir a nivel continental. La presencia de figuras consagradas y la base joven del equipo le dan al club un perfil equilibrado y ambicioso de cara al sorteo y al desarrollo del torneo.

Por último, las dos grandes sorpresas del 2025: Platense, que levantó el título del Torneo Apertura tras ganarle la final a Huracán, y el campeón de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que fue Independiente Rivadavia, también formarán parte de la fase de grupos. Ambos equipos buscarán consolidarse y demostrar que sus títulos nacionales pueden trasladarse a un escenario internacional, enfrentando a rivales históricos y emergentes de Sudamérica.

Argentinos Juniors es el último argentino que todavía podría meterse en la fase de grupos si avanza en las fases preliminares: ganó 1-0 ante Barcelona de Ecuador en la ida y define el próximo miércoles en La Paternal. Su clasificación abriría un panorama todavía más competitivo para los clubes argentinos, que esperan no solo representar al país, sino también pelear por la gloria en un torneo que cada año se renueva con nuevas historias y grandes protagonistas.