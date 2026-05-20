Con un golazo de Emiliano Buendía, el Aston Villa de Dibu Martínez se consagró campeón de la Europa League
El conjunto de los argentinos goleó 3-0 a Friburgo en la final y se alzó con el trofeo. A días del Mundial, el mediocampista se lució con un golazo.
El Aston Villa, con los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía como protagonistas, tocó el cielo con las manos en el plano internacional al consagrarse flamante campeón de la UEFA Europa League, tras vapulear por 3-0 al Friburgo de Alemania en la gran final.
El conjunto de Birmingham impuso su jerarquía desde el primer minuto y no le dio opciones a su rival, desatando la euforia de los miles de fanáticos que viajaron para presenciar una noche histórica que devuelve al club inglés a los primeros planos del Viejo Continente.
La consagración tuvo un marcado y decisivo sello argentino. En el arco, Emiliano Martínez volvió a ser una garantía absoluta, sosteniendo el cero con su habitual seguridad y sumando un nuevo título a su laureada vitrina personal.
La gran joya de la noche, sin embargo, llegó por cortesía de Emiliano Buendía: el mediocampista marplatense frotó la lámpara y convirtió un auténtico golazo de zurda desde afuera del área, clavando la pelota en el ángulo más lejano para estampar el 2-0 parcial y quebrar definitivamente la resistencia de los alemanes.
Con el pitazo final y el 3-0 consumado, los futbolistas argentinos festejaron con la bandera nacional de cara a la tribuna, transformándose en los grandes abanderados de un Aston Villa que vuelve a gritar campeón en Europa.
Youri Tielemans y Morgan Rogers fueron los autores de los otros tantos del elenco de Unai Emery, que volvió a celebrar en el plano internacional.
Las estadísticas de Emiliano Buendía en la consagración del Aston Villa
El jugador argentino, que forma parte de la prelista de 55 de Lionel Scaloni, tuvo una actuación consagratoria, con un golazo espectacular y una asistencia.
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