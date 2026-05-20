Con un golazo de Emiliano Buendía, el Aston Villa de Dibu Martínez se consagró campeón de la Europa League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2057209571991564493&partner=&hide_thread=false El espectacular golazo de Emiliano Buendía



Aston Villa, con Dibu Martínez, se consagró campeón de la Europa League. pic.twitter.com/WXFJYh6YZE — minutouno (@minutounocom) May 20, 2026

Con el pitazo final y el 3-0 consumado, los futbolistas argentinos festejaron con la bandera nacional de cara a la tribuna, transformándose en los grandes abanderados de un Aston Villa que vuelve a gritar campeón en Europa.

Youri Tielemans y Morgan Rogers fueron los autores de los otros tantos del elenco de Unai Emery, que volvió a celebrar en el plano internacional.

Las estadísticas de Emiliano Buendía en la consagración del Aston Villa

El jugador argentino, que forma parte de la prelista de 55 de Lionel Scaloni, tuvo una actuación consagratoria, con un golazo espectacular y una asistencia.