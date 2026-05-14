Arsenal acaricia la gloria y va por la Premier League: así se jugará la fecha 37

La última vez que Arsenal levantó el trofeo de la Premier League fue en 2004, cuando protagonizó la histórica campaña conocida como “Los Invencibles”. Aquel equipo dirigido por Arsène Wenger terminó el torneo sin perder un solo partido, una marca que todavía permanece como una de las grandes leyendas del fútbol inglés. Desde entonces, el club atravesó años de reconstrucción, frustraciones y cambios profundos tanto deportivos como institucionales.

Por eso, la posibilidad de volver a conquistar la liga representa mucho más que un simple título: para los hinchas significa el regreso definitivo de Arsenal al lugar de protagonismo que supo ocupar durante décadas.Pero la pelea por el campeonato no será el único atractivo de esta fecha.

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También habrá encuentros fundamentales en la lucha por ingresar a las competencias europeas de la próxima temporada. El viernes se enfrentarán Aston Villa y Liverpool en un duelo directo que puede modificar por completo la pelea por los puestos de Champions League.

Ambos equipos llegan igualados con 59 puntos y saben que un tropiezo a esta altura puede resultar decisivo. Los Villanos, que tienen entre sus principales figuras a los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, afrontan además un contexto particular: apenas cinco días después disputará la final de la Europa League frente al Friburgo de Alemania. Esa cercanía con el partido definitorio del torneo continental podría provocar que el entrenador reserve a varios futbolistas importantes ante Liverpool.

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En el otro extremo de la tabla, la lucha por evitar el descenso también mantiene un enorme nivel de tensión. West Ham y Tottenham atraviesan un momento delicado y todavía necesitan puntos para asegurar definitivamente su permanencia. West Ham tendrá una parada complicada el domingo cuando visite al Newcastle desde las 13.30, mientras que Tottenham afrontará uno de los desafíos más exigentes de la jornada: jugará el martes frente al Chelsea en Stamford Bridge.

Con el título, las copas europeas y el descenso todavía abiertos, la Premier League se prepara para un fin de semana cargado de emociones. Arsenal aparece ante la oportunidad de romper una espera histórica, aunque todavía deberá superar varios obstáculos antes de volver a festejar un campeonato que se le niega desde hace más de dos décadas.

El cronograma de la fecha 37 de la Premier League 2025/26

Viernes 15/5

Aston Villa - Liverpool a las 16:00.

Domingo 17/5

Manchester United - Nottingham Forest a las 8:30.

Wolverhampton - Fulham a las 11:00.

Brentford - Crystal Palace a las 11:00.

Everton Sunderland a las 11:00.

Leeds - Brighton a las 11:00.

Newcastle - West Ham a las 13:30.

Lunes 18/5

Arsenal - Burnley a las 16:00.

Martes 19/5

Bournemouth - Manchester City a las 15:30.

Chelsea - Tottenham a las 16:15.