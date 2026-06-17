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EN VIVODefensa del título

Con un Lionel Messi histórico, la Selección Argentina goleó a Argelia en su debut en el Mundial 2026

Todos abrazan a Lionel Messi

Todos abrazan a Lionel Messi, la figura de la goleada de la Selección Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026.
El festejo del segundo gol de Lionel Messi para la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

El festejo del segundo gol de Lionel Messi para la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.
Lionel Messi abrió el marcador para la Selección Argentina en el debut ante Argelia. 

Lionel Messi abrió el marcador para la Selección Argentina en el debut ante Argelia. 
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 
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Selección Argentina
Argelia

En Kansas, el mejor jugador del mundo brilló con su primer triplete en mundiales y el conjunto nacional arrancó la defensa del título con una buena goleada.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inició este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con una goleada firmada por Lionel Messi, en su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.

En el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, el conjunto de Lionel Scaloni contó con una actuación histórica de Messi, autor de su primer triplete en mundiales para además convertirse en uno de los máximos artilleros del certamen de todos los tiempos.

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El equipo nacional tuvo un arranque con dudas, con un tanto de Argelia anulado por offside. Pero aquella llegada sería la única del conjunto africano en todo el encuentro.

Si bien a la Argentina no le sobró nada, tuvo a un Messi completamente demoledor, que abrió el marcador con un golazo que lo emocionó, aunque luego aclaró que esas lágrimas fueron por problemas extrafutbolísticos.

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El selectivo de Scaloni se acomodó luego de la apertura del marcador y ya no pasó sobresaltos. El 2-0 llegó en el complemento, cuando el astro rosarino también puso el 3-0 histórico, con su sello y para alcanzar a Miroslav Klose en esa tabla de goleadores que también lo tiene a Kylian Mbappé al acecho.

Quedaba tiempo para que el 10 descanse y se gane su merecida ovación. El campeón del mundo inició la defensa de la corona con un contundente 3-0, para pasar de página y ya comenzar a pensar en Austria.

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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Argelia

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GANÓ ARGENTINA

La Selección Argentina, con un Messi impresionante, goleó 3-0 a Argelia.

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Se cae la cancha con el reemplazo de Lionel Messi

Nico Otamendi y Nico Paz ingresaron por Cuti Romero y Lionel Messi, para que la Selección agote los cambios.

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¡Otra vez Messi! Argentina golea

Con otro golazo, Messi marca su primer triplete en Mundiales.

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Messi, ahora de rebotero, para el 2-0

El mejor jugador del mundo agarró un rebote tras un bombazo de Alexis Mac Allister y definió con una sutileza para poner el 2-0.

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Doble cambio en la Argentina

Ingresan Julián Álvarez y Nico González por Lautaro Martínez y Thiago Almada.

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Zidane se lo niega a Lautaro

Gran pase de Messi, pero Zidane se luce con una buena tapada al delantero argentino.

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Molina por Montiel, el cambio en el entretiempo

El entrenador Lionel Scaloni cambia los laterales derechos en el entretiempo. Ambos llegaban tocados.

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Final del primer tiempo en Kansas: gana la Argentina

El conjunto de Lionel Scaloni le gana 1-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

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Se levanta el público argentino en Kansas

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GOLAZO DE LIONEL MESSI a los 18 minutos

El mejor jugador del mundo abre el marcado con un golazo.

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Ahora había gol de Argelia pero también con offside

Argelia ponía en ventaja al equipo africando, pero el VAR corrigió.

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Messi abría el marcador pero había un fino offside

El mejor jugador del mundo ponía el 1-0 con una gran definición, pero el juez de línea levantó la bandera y el VAR confirmó.

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Suena el Himno Nacional Argentino

Toda la Argentina canta las estrofas más hermosas en la previa al partido.

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Todo listo: se vienen los equipos al campo de juego

La Selección Argentina tiene su debut en el Mundial 2026.

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Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina al campo de juego

Los futbolistas ya hacen trabajo en el campo de juego, a la espera del debut ante Argelia.

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Ratón Ayala y una costumbre: hablar en la previa del partido

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Dibu al campo de juego para los trabajos precompetitivos

El arquero argentino que esta an duda, ya trabaja en el campo de juego.

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Los caramelos y una costumbre que se mantiene en la Selección

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La Selección Argentina ya está en el vestuario del Kansas City

Con Lionel Messi a la cabeza, la delegación argentina arribó al estadio para el debut.

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Argentina, con equipo confirmado para el debut

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez

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El minuto a minuto en vivo del partido de la Selección Argentina

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026

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Cómo llegan Argentina y Argelia

El equipo argentino llega con varios futbolistas tocados físicamente pero con buena semblanza por parte del entrenador Lionel Scaloni, quien en la conferencia de prensa no confirmó los 11 pero los futbolistas en duda evolucionaban correctamente.

Uno de los que más alarmas encendía era Dibu Martínez, debido a una fisura en su dedo. El arquero venía trabajando diferenciado pero el entrenador se mostraba confiado con que pueda estar en el debut.

El que esperará una o dos fechas para reaparecer es Nicolás Tagliafico. Es por su baja que no se descartaba que el DT pudiera cambiar de esquema y apostar a una línea de tres centrales en el fondo, sumando a Nicolás González y Giuliano Simeone en las bandas.

El que tampoco fue confirmado pero se espera que esté desde el arranque es Lionel Messi. El capitán argentino se dispone a hacer historia al iniciar su sexta Copa del Mundo.

En frente, Argelia se prepara para disputar su sexta cita máxima, marcando su regreso al torneo tras haber quedado fuera de las ediciones de 2018 y 2022. Con el experimentado Riyad Mahrez como estandarte principal, los "Zorros del Desierto" intentarán hacer daño mediante transiciones veloces y el talento técnico de su ofensiva.

Sin embargo, los conducidos por Vladimir Petkovic recibieron un duro revés en las últimas horas de cara al choque contra Argentina, ya que Ramy Bensebaini, el defensor clave del Borussia Dortmund, quedó descartado para el encuentro debido a una lesión en su tobillo izquierdo.

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Datos de Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

  • Hora: 22.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Szymon Marciniak
  • Estadio: Kansas City Stadium

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