Con un Lionel Messi histórico, la Selección Argentina goleó a Argelia en su debut en el Mundial 2026

GANÓ ARGENTINA
La Selección Argentina, con un Messi impresionante, goleó 3-0 a Argelia.
EN VIVODefensa del título
En Kansas, el mejor jugador del mundo brilló con su primer triplete en mundiales y el conjunto nacional arrancó la defensa del título con una buena goleada.
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La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inició este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con una goleada firmada por Lionel Messi, en su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.
En el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, el conjunto de Lionel Scaloni contó con una actuación histórica de Messi, autor de su primer triplete en mundiales para además convertirse en uno de los máximos artilleros del certamen de todos los tiempos.
El equipo nacional tuvo un arranque con dudas, con un tanto de Argelia anulado por offside. Pero aquella llegada sería la única del conjunto africano en todo el encuentro.
Si bien a la Argentina no le sobró nada, tuvo a un Messi completamente demoledor, que abrió el marcador con un golazo que lo emocionó, aunque luego aclaró que esas lágrimas fueron por problemas extrafutbolísticos.
El selectivo de Scaloni se acomodó luego de la apertura del marcador y ya no pasó sobresaltos. El 2-0 llegó en el complemento, cuando el astro rosarino también puso el 3-0 histórico, con su sello y para alcanzar a Miroslav Klose en esa tabla de goleadores que también lo tiene a Kylian Mbappé al acecho.
Quedaba tiempo para que el 10 descanse y se gane su merecida ovación. El campeón del mundo inició la defensa de la corona con un contundente 3-0, para pasar de página y ya comenzar a pensar en Austria.
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