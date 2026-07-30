Nicolás Tagliafico hizo reír a todos con un comentario a Lisandro Martínez que se volvió viral
Un mensaje del lateral izquierdo en una publicación de su compañero tras volver a su ciudad natal generó miles de reacciones entre los hinchas.
Después de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni alcanzó la final frente a España, los futbolistas comenzaron a disfrutar de unos días de descanso antes de reincorporarse a sus respectivos clubes. Mientras algunos ya retomaron los entrenamientos en Europa, otros aprovecharon el receso para regresar a sus ciudades natales y reencontrarse con familiares, amigos y vecinos que los recibieron con distintas muestras de afecto.
Uno de ellos fue Lisandro Martínez, quien volvió a Gualeguay, Entre Ríos, donde fue homenajeado por los habitantes de su ciudad. El defensor del Manchester United participó de un emotivo reconocimiento organizado por la comunidad y compartió en sus redes sociales varias imágenes del evento, agradeciendo el cariño recibido tras su participación con la camiseta albiceleste.
Entre las fotografías publicadas apareció una que rápidamente llamó la atención de los usuarios. En ella se lo veía sobre un escenario, micrófono en mano y dirigiéndose al público, una postal que para muchos recordaba a un acto político. La imagen no pasó inadvertida para Nicolás Tagliafico, uno de sus compañeros en la Selección, quien decidió sumarse a las bromas con un comentario que no tardó en viralizarse.
“Yo te voto”, escribió el lateral izquierdo junto a un emoji de risa en la publicación de Lisandro Martínez. La ocurrencia despertó miles de reacciones entre los seguidores de ambos futbolistas, que celebraron el intercambio y destacaron el buen vínculo que mantienen desde hace años dentro del plantel argentino.
El comentario de Tagliafico fue uno de los más destacados de la publicación y rápidamente comenzó a circular por diferentes redes sociales, donde muchos usuarios continuaron el tono humorístico iniciado por el futbolista del Olympique de Lyon.
Lisandro Martínez volvió a Gualeguay tras su participación en el Mundial 2026
Junto a las imágenes del homenaje, Licha Martínez también dejó un extenso mensaje de agradecimiento para quienes participaron del recibimiento. "No hay mejor abrazo que el de tu gente", escribió como frase principal del posteo.
Más adelante amplió su reflexión y expresó: “Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento”.
El defensor también destacó el respaldo que recibe cada vez que representa al país y aseguró que ese acompañamiento se convirtió en una motivación extra para continuar su carrera. “Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país”, manifestó.
Después de más de un mes y medio concentrado con la Scaloneta, el regreso a su ciudad natal representó un momento especial para el entrerriano, que pudo compartir el reconocimiento con su entorno más cercano. Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de emoción: “Me llevo este recuerdo para toda la vida. Los quiero mucho”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario