Nicolás Tagliafico hizo reír a todos con un comentario a Lisandro Martínez que se volvió viral

Lisandro Martínez volvió a Gualeguay tras su participación en el Mundial 2026

Junto a las imágenes del homenaje, Licha Martínez también dejó un extenso mensaje de agradecimiento para quienes participaron del recibimiento. "No hay mejor abrazo que el de tu gente", escribió como frase principal del posteo.

Más adelante amplió su reflexión y expresó: “Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento”.

El defensor también destacó el respaldo que recibe cada vez que representa al país y aseguró que ese acompañamiento se convirtió en una motivación extra para continuar su carrera. “Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país”, manifestó.

Después de más de un mes y medio concentrado con la Scaloneta, el regreso a su ciudad natal representó un momento especial para el entrerriano, que pudo compartir el reconocimiento con su entorno más cercano. Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de emoción: “Me llevo este recuerdo para toda la vida. Los quiero mucho”.