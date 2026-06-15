Selección Argentina: la sentencia de Lionel Scaloni sobre la presencia de Dibu Martínez ante Argelia
La Selección Argentina ultima detalles para el debut mundialista ante Argelia. Scaloni confirmó a Dibu Martínez y Otamendi habló de su último Mundial.
A horas del gran debut frente al combinado de Argelia, la Selección Argentina afina su preparación. Lionel Scaloni rompió el silencio en conferencia de prensa y trajo tranquilidad al confirmar la presencia del arquero Dibu Martínez, mientras que el defensor Nicolás Otamendi reflexionó sobre su inminente despedida definitiva.
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¿Qué dijo Scaloni sobre el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia?
El entrenador de la Albiceleste prefirió mantener el misterio respecto a la formación inicial y no dio el equipo que saltará al campo de juego, pero garantizó que el plantel llega en un momento inmejorable al partido de este martes a las 22 horas. En medio de una inmensa expectativa nacional, el DT trajo una tranquilidad fundamental al confirmar oficialmente que el arquero Dibu Martínez estará disponible para defender el arco frente al duro conjunto africano.
¿Cómo vive Nicolás Otamendi su último torneo con la Selección Argentina?
Nicolás Otamendi, zaguero central de 38 años y uno de los máximos referentes del vestuario, brindó una conferencia de prensa cargada de emociones y recuerdos. Confirmó que esta competencia marcará su retiro definitivo del seleccionado nacional, previo a continuar su carrera profesional en el fútbol argentino jugando para River Plate una vez finalizado el certamen.
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El orgullo intacto: "Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad", aseguró el defensor con gran entusiasmo.
El peso de la corona: Advirtió que, al ser los campeones defensores, "todos nos van a querer ganar", por lo que el equipo deberá dar el máximo esfuerzo y mantener la organización defensiva frente a los buenos jugadores de Argelia.
La renovación del plantel: Valoró de manera muy positiva a los nuevos talentos, señalando que "cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas", lo que eleva significativamente la vara de competencia interna.
El enorme esfuerzo físico: Reveló que se cuidó muchísimo para poder llegar en forma a esta cita, destacando que "lo más importante es la mentalidad y la ambición".
¿Qué reveló sobre el día a día con Lionel Messi y la resiliencia del equipo?
Más allá del análisis estrictamente futbolístico, el defensor abrió su corazón respecto al aspecto mental de esta inminente despedida, su excelente relación con el capitán del equipo y cómo todo el grupo supo asimilar los fuertes golpes del pasado para alcanzar la gloria máxima.
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El factor Messi: "El enano es una persona que nosotros lo disfrutamos, en el día a día es simple. Es un animal competitivo", destacó sobre el 10, explicando que su incansable actitud impide que el resto del grupo se relaje.
Las emociones a flor de piel: Admitió que, al analizar la situación en frío junto a su familia, se siente "muy sensible" al ser plenamente consciente de que "queda muy poco" tiempo vistiendo estos sagrados colores.
La revancha tras las finales perdidas: Lejos de olvidar el pasado, valoró la tremenda resiliencia del grupo: "Sabía que cuando desbloqueáramos el ganar, iban a venir las buenas. Lo que pasó en Qatar fue increíble y nos invita a seguir intentando".
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