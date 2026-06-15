Selección Argentina: la sentencia de Lionel Scaloni sobre la presencia de Dibu Martínez ante Argelia

¿Qué dijo Scaloni sobre el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia?

El entrenador de la Albiceleste prefirió mantener el misterio respecto a la formación inicial y no dio el equipo que saltará al campo de juego, pero garantizó que el plantel llega en un momento inmejorable al partido de este martes a las 22 horas. En medio de una inmensa expectativa nacional, el DT trajo una tranquilidad fundamental al confirmar oficialmente que el arquero Dibu Martínez estará disponible para defender el arco frente al duro conjunto africano.