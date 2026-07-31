Tras el escándalo, Rosalía tomó una drástica decisión en su llegada a la Argentina: "No sale..."

El desembarco de la cantante se vio ensombrecido por el revuelo que provocó su interacción digital con Mia Khalifa. Rosalía compartió un video de la exactriz luciendo su tema La perla, acompañado por un mensaje que buena parte del público local tomó como una provocación hacia los argentinos. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar: llovieron los repudiadores y el malestar escala a tal punto que varios seguidores amagaron con reembolsar sus tickets para los shows.