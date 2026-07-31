Tras el escándalo, Rosalía tomó una drástica decisión en su llegada a la Argentina: "No sale..."
La artista española quedó en el ojo de la tormenta tras repostear una publicación que se burlaba de la Selección Argentina. ¿Cómo le afectó esto?
De cara a su primer show en Buenos Aires, la estadía de Rosalía en suelo argentino comenzó entre fuertes tensiones. En la antesala de sus cuatro presentaciones en el Movistar Arena de Villa Crespo, se dio a conocer que la artista decidió dar de baja toda la agenda de actividades y compromisos de prensa que tenía previstos en el país.
El desembarco de la cantante se vio ensombrecido por el revuelo que provocó su interacción digital con Mia Khalifa. Rosalía compartió un video de la exactriz luciendo su tema La perla, acompañado por un mensaje que buena parte del público local tomó como una provocación hacia los argentinos. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar: llovieron los repudiadores y el malestar escala a tal punto que varios seguidores amagaron con reembolsar sus tickets para los shows.
Drástica decisión de Rosalía en su llegada a la Argentina
Según lo revelado por Paula Varela al aire de Intrusos (América), la estrella española permanece resguardada en la suite presidencial -una de las habitaciones más exclusivas del hotel- y optó por cancelar la totalidad de las actividades programadas para su paso por la Argentina.
De acuerdo con el testimonio de la panelista, quien mantuvo contacto directo con personal del establecimiento donde se aloja la cantante, causó gran sorpresa la decisión de cancelar cada una de sus apariciones públicas programadas. En el programa de espectáculos enfatizaron el extremo nivel de reserva que eligió mantener Rosalía al revelar que "no sale de la habitación y no quiere cruzarse con nadie".
En este sentido, las fuentes agregaron: "No creemos que sea por miedo a que alguien pueda hacerle algo".
Definitivamente, lo ocurrido con el desafortunado posteo luego de la coronación de España en el Mundial 2026 dejó a la artista muy mal parada y, para no generar una mayor escalada del conflicto ni preguntas incómodos, la española prefirió evitar todo tipo de exposición pública.
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