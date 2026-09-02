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Copa Argentina: por un palo en la última, Boca se salvó en los 90 y luego eliminó a Vélez por penales

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Por penales, Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina.
Minuto a minuto de Vélez vs. Boca por la Copa Argentina

Minuto a minuto de Vélez vs. Boca por la Copa Argentina
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El "Fortín" tuvo el triunfo con un penal que Godoy estrelló en el palo, y luego el "Xeneize" se impuso en la definición para avanzar a cuartos de final.

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Boca se impuso 4-3 en los penales ante Vélez tras el 0-0 en los 90, y este miércoles, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sacó boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina donde enfrentará nada menos que a Racing.

Tras una primera mitad sin demasiadas emociones, el "Xeneize" tuvo para ganarlo en el complemento pero sin mostrar efectividad. Y en la última jugada del partido, Álvaro Montero le cometió penal a Escobar en un contragolpe bárbaro del "Fortín", pero Goody estrelló su disparo en el palo cuando el arquero ya estaba tirado hacia el otro lado.

En la tanda de penales, el arquero colombiano se lució tapando dos disparos: el primero a Elías Gómez y el segundo a Silvero con algo de polémica por un fino y aparente adelantamiento que ni el árbitro principal a Sebastián Zunino ni los encargados del VAR advirtieron.

Minuto a minuto de Vélez vs. Boca por la Copa Argentina

Boca eliminó por penales a Vélez y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Montero le atajó los penales a Elías Gómez y a Silvero, y el "Xeneize" se impuso 4-3 en la tanda.

PALO: EL PENAL DE GODOY DIO EN EL PALO

Con el arquero para un lado, el palo le negó el gol de la victoria al "Fortín" en la última jugada.

PENAL PARA VÉLEZ EN TIEMPO CUMPLIDO

Un gran contragolpe de Vélez derivó en el penal.

Se lo perdió Boca

Minuto 10 y homenaje a Lionel Messi

Cómo llegan Vélez y Boca

El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto llega invicto al cruce y se ubica segundo en la Zona A del Torneo Clausura, con 13 puntos. Además, viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra y buscará mantener su buen momento para meterse dentro de los mejores ocho del torneo.

Vélez sabe lo que significa llegar lejos en esta competencia: fue campeón de la Copa Argentina en 2024, cuando derrotó a Central Córdoba en la final. Por otro lado, el "Fortín" ya se cruzó con Boca en el actual torneo doméstico y empató 1 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó.

Por su parte, Boca llega al duelo con el envión de haber derrotado 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol de Tomás Belmonte, y alcanzó los 10 puntos, por lo que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El ganador del duelo enfrentará a Racing en la próxima instancia.

Formaciones de Vélez vs. Boca por la Copa Argentina

  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marcos Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.

  • Estadio: Mario Alberto Kempes de Córdoba.

  • Árbitro: Sebastián Zunino.

  • VAR: José Carreras.

  • TV: TyC Sports.

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