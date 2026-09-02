Copa Argentina: por un palo en la última, Boca se salvó en los 90 y luego eliminó a Vélez por penales

Boca eliminó por penales a Vélez y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina
Montero le atajó los penales a Elías Gómez y a Silvero, y el "Xeneize" se impuso 4-3 en la tanda.
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El "Fortín" tuvo el triunfo con un penal que Godoy estrelló en el palo, y luego el "Xeneize" se impuso en la definición para avanzar a cuartos de final.
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Boca se impuso 4-3 en los penales ante Vélez tras el 0-0 en los 90, y este miércoles, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sacó boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina donde enfrentará nada menos que a Racing.
Tras una primera mitad sin demasiadas emociones, el "Xeneize" tuvo para ganarlo en el complemento pero sin mostrar efectividad. Y en la última jugada del partido, Álvaro Montero le cometió penal a Escobar en un contragolpe bárbaro del "Fortín", pero Goody estrelló su disparo en el palo cuando el arquero ya estaba tirado hacia el otro lado.
En la tanda de penales, el arquero colombiano se lució tapando dos disparos: el primero a Elías Gómez y el segundo a Silvero con algo de polémica por un fino y aparente adelantamiento que ni el árbitro principal a Sebastián Zunino ni los encargados del VAR advirtieron.
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