Polémica en la clasificación de Boca: ¿se adelantó Álvaro Montero en el último penal atajado?
La atajada definitiva del arquero colombiano generó cuestionamientos por un presunto adelantamiento milimétrico no advertido por el VAR.
En un duelo cerrado y disputado de principio a fin, Boca logró imponerse por penales frente a Vélez tras el empate sin goles en el tiempo regular, asegurándose un lugar entre los ocho mejores, pero la definición de los octavos de final de la Copa Argentina disputada en el estadio Mario Alberto Kempes dejó una gran polémica.
El festejo azul y oro quedó envuelto en una marcada controversia arbitral y reglamentaria a raíz de la ejecución que selló la serie. El arquero Álvaro Montero se transformó en la figura de la tanda al contener el primer remate a Elías Gómez y, posteriormente, el disparo decisivo ejecutado por Benjamín Silvero.
Pero fue justamente la última intervención donde se desató la polémica y algunas quejas por el lado del conjunto de Liniers.
La repetición bajo la lupa y el reclamo velezano: ¿se adelantó Álvaro Montero?
Al observar las imágenes repetidas de la jugada definitoria, las cámaras permitieron advertir que el arquero colombiano pareció haberse adelantado de la línea de meta antes del impacto del balón, infringiendo la normativa vigente que exige mantener al menos un pie sobre la raya al momento del remate, aunque se trató de una acción sumamente fina y rápida.
La jugada no pasó inadvertida al aire. El relator del encuentro, Hernán Feller, hizo hincapié de inmediato en la posición de Montero al analizar la repetición televisiva.
El enojo y la revisión informal también se trasladaron al terreno de juego, donde los futbolistas del Fortín protestaron airadamente ante la falta de intervención del VAR, que optó por no convocar al juez principal para revisar la legalidad de la acción, decretando el pase de fase para el conjunto de la Ribera en medio de un clima caliente.
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