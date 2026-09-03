Polémica en la clasificación de Boca: ¿se adelantó Álvaro Montero en el último penal atajado?

El enojo y la revisión informal también se trasladaron al terreno de juego, donde los futbolistas del Fortín protestaron airadamente ante la falta de intervención del VAR, que optó por no convocar al juez principal para revisar la legalidad de la acción, decretando el pase de fase para el conjunto de la Ribera en medio de un clima caliente.

El cuadro por cuadro del último penal atajado por Montero.pic.twitter.com/gCEGsfL3f2 https://t.co/HgajB3PB1U — minutouno (@minutounocom) September 3, 2026