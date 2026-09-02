Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Boca por la Copa Argentina.
Vélez y Boca chocan este miércoles, desde las 21:15, en el estadio Mario Alberto Kempes, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del duelo enfrentará a Racing en la próxima instancia.
El encuentro será transmitido por TyC Sports y tendrá como árbitro principal a Sebastián Zunino, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Pablo González. Además, José Carreras estará a cargo del VAR.
El conjunto de Liniers llega invicto y se ubica segundo en la Zona A del Torneo Clausura, con 13 puntos. Además, viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra y buscará prolongar su buen momento para meterse dentro de los mejores ocho del torneo.
Los de Guillermo Barros Schelotto saben lo que significa levantar la Copa Argentina, ya que fueron campeones en 2024 cuando derrotaron a Central Córdoba en la final.
Por su parte, Boca llega al duelo con el envión de haber derrotado 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol de Tomás Belmonte, y alcanzó los 10 puntos, por lo que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A.
Formaciones de Vélez vs. Boca por la Copa Argentina
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marcos Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Boca
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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