Homenaje histórico: a los 10 minutos de juego, Vélez y Boca pararon el partido para ovacionar a Lionel Messi
En el marco del duelo por la Copa Argentina en Córdoba, el fútbol argentino puso en marcha el primer tributo oficial tras el retiro del capitán de la Selección.
La confirmación del adiós definitivo de Lionel Messi a la Selección Argentina dio pie a una de las muestras de reconocimiento más emotivas de los últimos tiempos en el fútbol vernáculo, y uno de los primeros tributos tuvo lugar en el partido entre Vélez y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina.
Tal como lo había dispuesto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para todos los encuentros organizados a partir de esta semana, el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue el escenario del primer homenaje oficial en pleno desarrollo de la competencia.
Cuando el reloj marcaba exactamente el minuto 10 de la primera etapa del choque eliminatorio entre Vélez y Boca, el árbitro principal interrumpió las acciones del encuentro. De inmediato, los futbolistas de ambos planteles frenaron su marcha y se sumaron a la ovación generalizada que bajaba desde las cuatro tribunas del coliseo cordobés.
Retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: emoción compartida y un ritual que se replicará en todo el país
La medida impulsada por la casa madre del fútbol nacional busca replicar este emotivo ritual en cada una de las canchas del país, transformando el número 10 en un símbolo indeleble de agradecimiento popular hacia el máximo ídolo de la historia moderna del deporte argentino, en una noche donde el balón se silenció para honrar su inmenso legado.
La iniciativa también va a implementarse durante la octava fecha del Torneo Clausura 2026 en la Primera División y se replicará en cada rincón donde se dispute un encuentro oficial en suelo argentino.
Como se observó en Córdoba, los árbitros frenarán las acciones y los estadios que cuenten con pantallas gigantes proyectarán un video institucional preparado especialmente para repasar la gesta del astro de Inter Miami. La propuesta busca que la imagen de gratitud sea colectiva y resuene de manera simultánea en todas las canchas del país.
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