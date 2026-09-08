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Copa Sudamericana: Boca venció 1-0 al duro San Pablo y se ilusiona con las semifinales

Boca abre la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo.

Boca abre la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo.
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Con gol de Merentiel, el "Xeneize" se impuso 1-0 en la Bombonera. La serie se define la próxima semana en el mítico Morumbí.

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Boca se impuso 1-0 ante San Pablo este martes en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que se resolverá la próxima semana en Brasil, por un lugar en semifinales.

Tras un primer tiempo con pocas emociones y que hasta por momentos lo tuvo al visitante más cerca de abrir el marcador, el único tanto de la noche llegó antes de los 10 minutos del complemento a través de Miguel Merentiel, en una jugada que inició Leandro Paredes.

Con la tranquilidad de la victoria parcial, el "Xeneize" creció pero pareció conformarse y no tuvo claras como para alcanzar el segundo tanto. En el cierre hubo polémica por una roja del chileno Piero Maza a Duarte, pero que fue revisada por el VAR y retirada.

La serie se define la próxima semana en el mítico Morumbí de San Pablo, por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana, El ganador enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama, que igualaron 0-0 en la ida disputada en Colombia.

Minuto a minuto de Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana

Revisó el VAR y retiró la expulsión de Duarte

Finalmente, el jugador de San Pablo sigue en la cancha.

Roja para Duarte en San Pablo

El jugador del San Pablo fue con todo el piso ante Paredes y el árbitro no dudó.

GOL DE BOCA

Merentiel pone el 1-0 de Boca ante San Pablo antes de los 10 minutos del segundo tiempo.

Primer tiempo sin goles en la Bombonera

Boca y San Pablo no se sacaron ventajas en la primera mitad.

Cómo llegan Boca y San Pablo

El equipo de La Ribera llega a este compromiso después de igualar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, en un partido en el que no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos. Para este duelo internacional, además, recupera a Leandro Paredes, quien no estuvo presente ante el elenco mendocino por una molestia muscular.

En el plano internacional, Boca viene de superar a Deportivo Recoleta en los octavos de final, con un contundente 7-1 en el resultado global. Por lo que intentará repetir el repertorio ante el elenco brasileño con el objetivo de meterse entre los mejores cuatro del certamen continental.

San Pablo, por su parte, llega luego de eliminar a Bolívar: empató 1-1 en la altura de La Paz y se impuso 3-1 en Brasil para avanzar con un 4-2 global. La revancha se jugará el martes 15 de septiembre, en el Morumbi, donde se definirá al semifinalista de la serie.

Formaciones de Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marcos Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell e Iago; Artur y Calleri. DT: Dorival Júnior.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: Piero Maza.

  • VAR: Fernando Vejar.

  • TV: ESPN.

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