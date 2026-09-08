Copa Sudamericana: Boca venció 1-0 al duro San Pablo y se ilusiona con las semifinales

Cómo llegan Boca y San Pablo

El equipo de La Ribera llega a este compromiso después de igualar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, en un partido en el que no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos. Para este duelo internacional, además, recupera a Leandro Paredes, quien no estuvo presente ante el elenco mendocino por una molestia muscular.

En el plano internacional, Boca viene de superar a Deportivo Recoleta en los octavos de final, con un contundente 7-1 en el resultado global. Por lo que intentará repetir el repertorio ante el elenco brasileño con el objetivo de meterse entre los mejores cuatro del certamen continental.

San Pablo, por su parte, llega luego de eliminar a Bolívar: empató 1-1 en la altura de La Paz y se impuso 3-1 en Brasil para avanzar con un 4-2 global. La revancha se jugará el martes 15 de septiembre, en el Morumbi, donde se definirá al semifinalista de la serie.