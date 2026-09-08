Copa Sudamericana: Boca venció 1-0 al duro San Pablo y se ilusiona con las semifinales

Revisó el VAR y retiró la expulsión de Duarte
Finalmente, el jugador de San Pablo sigue en la cancha.
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Boca se impuso 1-0 ante San Pablo este martes en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que se resolverá la próxima semana en Brasil, por un lugar en semifinales.
Tras un primer tiempo con pocas emociones y que hasta por momentos lo tuvo al visitante más cerca de abrir el marcador, el único tanto de la noche llegó antes de los 10 minutos del complemento a través de Miguel Merentiel, en una jugada que inició Leandro Paredes.
Con la tranquilidad de la victoria parcial, el "Xeneize" creció pero pareció conformarse y no tuvo claras como para alcanzar el segundo tanto. En el cierre hubo polémica por una roja del chileno Piero Maza a Duarte, pero que fue revisada por el VAR y retirada.
La serie se define la próxima semana en el mítico Morumbí de San Pablo, por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana, El ganador enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama, que igualaron 0-0 en la ida disputada en Colombia.
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