Cuándo juega Boca la revancha ante San Pablo y qué necesita para clasificar a semis de la Copa Sudamericana

El empate o la victoria: A los dirigidos por el cuerpo técnico "xeneize" les bastará con igualar por cualquier marcador en Brasil para sellar su pasaporte a la siguiente fase gracias al tanto de ventaja conseguido en la ida. Por supuesto, un triunfo también depositará a Boca directamente entre los cuatro mejores del continente.

La diferencia mínima: Si San Pablo se impone por un gol de diferencia al cabo de los noventa minutos reglamentarios, la serie quedará igualada en el global y la clasificación se definirá mediante los tiros desde el punto penal.