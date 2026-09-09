Cuándo juega Boca la revancha ante San Pablo y qué necesita para clasificar a semis de la Copa Sudamericana
Tras el triunfo por la mínima en La Bombonera, el conjunto de la Ribera afrontará la definición de los cuartos de final en territorio brasileño.
La serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó a Boca Juniors en una posición favorable tras imponerse por 1 a 0 frente a San Pablo en el partido de ida disputado en el estadio Alberto J. Armando.
Con la mínima ventaja conseguida ante su gente en la ida, la llave de máxima exigencia internacional se trasladará a Brasil para definir qué equipo continúa en carrera hacia el título.
El encuentro de vuelta se disputará el próximo martes 15 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el mítico estadio Morumbi. El ganador de este cruce de alto voltaje se medirá en las semifinales contra el vencedor de la llave que protagonizan Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.
Qué necesita Boca para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana 2026
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El empate o la victoria: A los dirigidos por el cuerpo técnico "xeneize" les bastará con igualar por cualquier marcador en Brasil para sellar su pasaporte a la siguiente fase gracias al tanto de ventaja conseguido en la ida. Por supuesto, un triunfo también depositará a Boca directamente entre los cuatro mejores del continente.
La diferencia mínima: Si San Pablo se impone por un gol de diferencia al cabo de los noventa minutos reglamentarios, la serie quedará igualada en el global y la clasificación se definirá mediante los tiros desde el punto penal.
La eliminación: En caso de que el conjunto paulista logre ganar por una diferencia de dos o más goles, el Xeneize quedará automáticamente marginado de la competencia.
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