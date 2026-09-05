Vélez oficializó el pedido de descalificación a Boca en la Copa Argentina

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.



La… pic.twitter.com/cJT4rkCF6c — Vélez Sarsfield (@Velez) September 5, 2026

Las posibilidades de prosperar el reclamo de Vélez: ¿podría haber sanción deportiva?

A pesar de la maniobra administrativa de la Comisión Directiva del Fortín, las probabilidades de que la protesta derive en la pérdida del partido o la eliminación de Boca de la Copa Argentina son prácticamente nulas.

Desde los organismos de la AFA señalan que se aplica la jurisprudencia habitual de la FIFA en este tipo de situaciones: al no haberse configurado una ventaja deportiva en el campo de juego, la sanción no afecta la clasificación ni el resultado final.