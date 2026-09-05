Vélez oficializó el pedido de descalificación a Boca en la Copa Argentina
Tras caer ante el Xeneize en Copa Argentina, Vélez elevó formalmente un reclamo por la inclusión de seis extranjeros en planilla, cuando sólo se permiten cinco.
El reciente cruce eliminatorio entre Vélez y Boca por la Copa Argentina sumó un capítulo de controversia en los escritorios. Luego del encuentro en el que el conjunto Xeneize se impuso por penales, el club informó que elevó un reclamo formal ante la AFA por una presunta irregularidad del Xeneize.
El foco del conflicto radica en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la nómina del partido, cuando el reglamento de la competencia establece un límite máximo de cinco jugadores foráneos firmando la planilla.
Comunicado oficial
El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.
La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.
No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.
Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.
Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.
Las posibilidades de prosperar el reclamo de Vélez: ¿podría haber sanción deportiva?
A pesar de la maniobra administrativa de la Comisión Directiva del Fortín, las probabilidades de que la protesta derive en la pérdida del partido o la eliminación de Boca de la Copa Argentina son prácticamente nulas.
Desde los organismos de la AFA señalan que se aplica la jurisprudencia habitual de la FIFA en este tipo de situaciones: al no haberse configurado una ventaja deportiva en el campo de juego, la sanción no afecta la clasificación ni el resultado final.
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