En la vereda de enfrente, San Pablo arribará a Brandsen 805 tras dejar en el camino a Bolívar en una llave exigente: rescató un valioso empate 1-1 en la altura de La Paz y sentenció la serie con un sólido 3-1 como local en Brasil, cerrando un marcador global de 4-2. El duelo revancha que definirá cuál de los dos equipos se mete entre los cuatro mejores del continente se disputará el próximo martes 15 de septiembre en el estadio Morumbi.

Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. San Pablo

La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO; y por la plataforma de streaming Disney+.

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