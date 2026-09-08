Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. San Pablo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana.
Boca recibe a San Pablo este martes a partir de las 21:30 horas en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El trascendental encuentro continental contará con el arbitraje principal del chileno Piero Maza y la transmisión en directo estará a cargo de la señal deportiva ESPN.
El conjunto dirigido tácticamente llega a este compromiso internacional tras haber igualado 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en el marco del Torneo Clausura, un cotejo en el que no logró sostener la mínima diferencia en el marcador y debió conformarse con la repartija de puntos.
De cara al duelo de esta noche ante el cuadro brasileño, el cuerpo técnico recupera a una pieza fundamental en el mediocampo como Leandro Paredes, quien se ausentó del último compromiso local debido a una molestia muscular que ya dejó atrás.
En el plano internacional, el rendimiento del Xeneize viene en alza tras superar con autoridad a Deportivo Recoleta en la instancia de octavos de final, eliminatoria en la que se impuso con un contundente 7-1 en el resultado global. Con ese antecedente, el equipo buscará repetir la eficacia ofensiva ante su gente para dar el primer paso en la serie rumbo a las semifinales del certamen.
En la vereda de enfrente, San Pablo arribará a Brandsen 805 tras dejar en el camino a Bolívar en una llave exigente: rescató un valioso empate 1-1 en la altura de La Paz y sentenció la serie con un sólido 3-1 como local en Brasil, cerrando un marcador global de 4-2. El duelo revancha que definirá cuál de los dos equipos se mete entre los cuatro mejores del continente se disputará el próximo martes 15 de septiembre en el estadio Morumbi.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. San Pablo
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO; y por la plataforma de streaming Disney+.
En qué número está ESPN en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 103 (SD) y Canal 1023 (HD) / ESPN 2 en el 102.
- Telecentro: Canal 104 (SD) y Canal 1009 / 1012 (HD).
- DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD).
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