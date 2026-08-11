Copa Sudamericana: tras el susto del primer tiempo, Boca se lo dio vuelta y le ganó 3-1 a Recoleta por la ida

GANÓ BOCA
El "Xeneize" se quedó con el primer chico con una buena diferencia que buscará defender la próxima semana en Paraguay.
EN VIVOOctavos de final
El "Xeneize" se impuso 3-1 en Tomás Adolfo Ducó y sacó una buena diferencia de cara a la revancha de la próxima semana en Paraguay.
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Boca se impuso 3-1 este martes ante Recoleta de Paraguay en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por los arreglos en la Bombonera, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El "Xeneize" arrancó en desventaja con el tanto de Ríos, con alguna complicidad defensiva y del arquero Montero. De todos modos, tras la expulsión en el cierre de la primera mitad, el conjunto de Vasco Arruabarrena pudo revertir la historia en una ráfaga en el inicio de la segunda etapa.
Fueron los volantes Santiago Ascacíbar y Milton Delgado quienes se anotaron en la red para dar vuelta el encuentro. Ya entrado el complemento, el pibe Flores puso cifras definitivas con un golazo.
El conjunto argentino mereció algún gol más, pero logra llevarse una ventaja de dos goles de local de cara a la revancha de la próxima semana en Paraguay, por un lugar en los cuartos de final del certamen.
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