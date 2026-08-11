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Copa Sudamericana: tras el susto del primer tiempo, Boca se lo dio vuelta y le ganó 3-1 a Recoleta por la ida

Boca venció a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. 

Boca venció a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. 
Boca se lo dio vuelta a Recoleta en el Ducó.

Boca se lo dio vuelta a Recoleta en el Ducó.
El gol de Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana. 

El gol de Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana. 
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El "Xeneize" se impuso 3-1 en Tomás Adolfo Ducó y sacó una buena diferencia de cara a la revancha de la próxima semana en Paraguay.

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Boca se impuso 3-1 este martes ante Recoleta de Paraguay en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por los arreglos en la Bombonera, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El "Xeneize" arrancó en desventaja con el tanto de Ríos, con alguna complicidad defensiva y del arquero Montero. De todos modos, tras la expulsión en el cierre de la primera mitad, el conjunto de Vasco Arruabarrena pudo revertir la historia en una ráfaga en el inicio de la segunda etapa.

Fueron los volantes Santiago Ascacíbar y Milton Delgado quienes se anotaron en la red para dar vuelta el encuentro. Ya entrado el complemento, el pibe Flores puso cifras definitivas con un golazo.

El conjunto argentino mereció algún gol más, pero logra llevarse una ventaja de dos goles de local de cara a la revancha de la próxima semana en Paraguay, por un lugar en los cuartos de final del certamen.

Minuto a minuto de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

GANÓ BOCA

El "Xeneize" se quedó con el primer chico con una buena diferencia que buscará defender la próxima semana en Paraguay.

Golazo del pibe Flores para el 3-1 de Boca

El conjunto de Arruabarrena ahora se impone 3-1 gracias a un gran tanto del juvenil.

Lo da vuelta Boca: Delgado pone el 2-1

El volante central pone el segundo de Boca en el Ducó.

Empata Boca con el gol de Ascacíbar

El volante vuelve a convertir en el inicio del segundo tiempo y Boca iguala 1-1.

Recoleta juega con 10

Antes del cierre de la primera mitad, Báez vio la tarjeta roja.

Sorpresa en el Ducó: tempranero gol de Recoleta

Con un desvío y una floja respuesta del arquero Montero, Recoleta gana 1-0 a los 5 minutos.

Cómo llegan Boca y Recoleta

El "Xeneize" llegó a esta instancia luego de superar a O'Higgins en los playoffs, tras ganar 1-0 en la Bombonera, caer por el mismo resultado en Chile y conseguir la clasificación en la definición por penales. Además, en el plano local viene de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, Recoleta afronta los octavos de final después de realizar una destacada fase de grupos: terminó primero e invicto del Grupo D, con cinco empates y una victoria, resultado que le permitió avanzar directamente a esta instancia.

En el torneo paraguayo, viene de vencer a Rubio Ñu 3-1 y se ubica en la tercera posición con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una caída. La serie comenzará en Buenos Aires y se definirá el 18 de agosto, en el estadio Defensores del Chaco.

Formaciones de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Recoleta: Oscar Toledo; Luis Mendoza, Lucas Monzón, Marcos Pereira, Blas Medina; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, José Espínola, Juan Falcón; Paul Charpentier y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
  • Árbitro: Piero Maza.
  • VAR: Juan Lara.
  • TV: DSports.

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