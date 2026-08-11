Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana.
Boca y Recoleta juegan este martes, desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde abren la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que será televisado por DSports, tendrá al chileno Piero Maza como árbitro principal y a Juan Lara a cargo del VAR.
El "Xeneize" llega a esta instancia luego de superar a O'Higgins en los playoffs, tras ganar 1-0 en la Bombonera, caer por el mismo resultado en Chile y conseguir la clasificación desde los doce pasos. Por otro lado, en el plano local viene de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
El elenco paraguayo, comandado por Jorge González, afronta los octavos de final después de realizar una sólida fase de grupos: terminó primero e invicto del Grupo D, que compartió con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, con cinco empates y una victoria, resultado que le permitió avanzar directamente a esta instancia.
En el ámbito doméstico, Recoleta viene de vencer a Rubio Ñu 3-1 y se ubica en la tercera posición con siete unidades producto de dos victorias, un empate y una caída.
Formaciones de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Recoleta: Oscar Toledo; Luis Mendoza, Lucas Monzón, Marcos Pereira, Blas Medina; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, José Espínola, Juan Falcón; Paul Charpentier y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Recoleta
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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