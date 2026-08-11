Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

El "Xeneize" llega a esta instancia luego de superar a O'Higgins en los playoffs, tras ganar 1-0 en la Bombonera, caer por el mismo resultado en Chile y conseguir la clasificación desde los doce pasos. Por otro lado, en el plano local viene de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.