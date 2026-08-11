La formación confirmada de Boca vs. Recoleta FC por la Copa Sudamericana
El Xeneize enfrenta este martes al conjunto paraguayo desde las 19 en el Tomás Adolfo Ducó y el Vasco mantendría la misma formación que igualó ante Vélez.
Boca vuelve a escena internacional. Este martes, desde las 19, el Xeneize recibirá a Recoleta FC en el Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y Rodolfo Arruabarrena apuesta por mantener la base que viene utilizando en los últimos partidos.
Pese a la seguidilla de encuentros, el entrenador quedó conforme con el funcionamiento que mostró el equipo ante Vélez. El Xeneize fue superior durante varios pasajes del empate 1-1 y, por eso, el Vasco decidió no tocar demasiado el once.
La principal novedad pasa por la continuidad de Álvaro Montero en el arco. El colombiano seguirá como titular pese a su responsabilidad en el gol de Vélez y a las dudas que todavía genera entre los hinchas. En la defensa, Ayrton Costa le ganó la pulseada a Marco Pellegrino, mientras que Lautaro Di Lollo continuará como acompañante en la zaga y relegará nuevamente a Nicolás Figal.
En el mediocampo, Arruabarrena mantendrá una línea que viene dando buenos resultados. Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar volverán a compartir la mitad de la cancha, con el campeón del mundo como principal conductor. Arriba también habrá continuidad para los juveniles. Tomás Aranda y Leonel Flores conservarán sus lugares y Sebastián Villa deberá esperar su oportunidad desde el banco. Como referencia de ataque estará Miguel Merentiel, mientras Boca aguarda que Enner Valencia complete su puesta a punto para poder tenerlo disponible en la revancha.
La formación de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
Los datos de Boca vs. Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana
- Hora: 19.00.
- TV: ESPN y DSports.
- Árbitro: Piero Maza (CHI).
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
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