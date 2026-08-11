La formación confirmada de Boca vs. Recoleta FC por la Copa Sudamericana

En el mediocampo, Arruabarrena mantendrá una línea que viene dando buenos resultados. Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar volverán a compartir la mitad de la cancha, con el campeón del mundo como principal conductor. Arriba también habrá continuidad para los juveniles. Tomás Aranda y Leonel Flores conservarán sus lugares y Sebastián Villa deberá esperar su oportunidad desde el banco. Como referencia de ataque estará Miguel Merentiel, mientras Boca aguarda que Enner Valencia complete su puesta a punto para poder tenerlo disponible en la revancha.