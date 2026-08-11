Ni Fox Sports ni ESPN: qué canal pasa en vivo Boca vs. Recoleta

Por su parte, el conjunto paraguayo arriba a la instancia de los 16 mejores tras firmar una sólida e invicta fase de grupos en el Grupo D, donde cosechó una victoria y cinco empates que le permitieron adueñarse de la cima de su zona y avanzar de manera directa. En el torneo de su país, Recoleta viene de superar por 3-1 a Rubio Ñu, ubicándose en la tercera posición con siete puntos producto de dos triunfos, una igualdad y una derrota.

La serie de octavos de final tendrá su definición el próximo 18 de agosto, fecha en la cual el partido de vuelta se mudará al emblemático estadio Defensores del Chaco en Asunción.

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El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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