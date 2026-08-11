Ni Fox Sports ni ESPN: qué canal pasa en vivo Boca vs. Recoleta
Dos de las señales que pasan varios juegos de la Copa Sudamericana no dan el encuentro Boca vs. Recoleta por octavos de final. Dónde verlo.
La instancia de eliminación directa de la Copa Sudamericana 2026 pone en marcha este martes un duelo atractivo en el fútbol sudamericano. Boca Juniors y el Club Deportivo Recoleta de Paraguay se enfrentan, en el marco del partido de ida correspondiente a los octavos de final del certamen continental.
El partido se juega desde las 19 horas del martes en la Argentina en el estadio Tomás Adolfo Ducó —haciendo de local el conjunto argentino— y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de ESPN ni con la transmisión de FOX Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa: se puede ver en vivo por DSports.
Las acciones sobre el césped contarán con el arbitraje principal del chileno Piero Maza, mientras que la revisión tecnológica estará a cargo de Juan Lara en el VAR.
El pasaje del "Xeneize" a esta fase no estuvo exento de sufrimiento: debió superar los playoffs frente a O'Higgins de Chile. Tras imponerse por la mínima (1-0) en la Bombonera y caer por el mismo marcador en territorio chileno, selló la clasificación bajo la tensión de la definición por penales.
En el plano doméstico, el equipo dirigido tácticamente llega de igualar 1-1 frente a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Por su parte, el conjunto paraguayo arriba a la instancia de los 16 mejores tras firmar una sólida e invicta fase de grupos en el Grupo D, donde cosechó una victoria y cinco empates que le permitieron adueñarse de la cima de su zona y avanzar de manera directa. En el torneo de su país, Recoleta viene de superar por 3-1 a Rubio Ñu, ubicándose en la tercera posición con siete puntos producto de dos triunfos, una igualdad y una derrota.
La serie de octavos de final tendrá su definición el próximo 18 de agosto, fecha en la cual el partido de vuelta se mudará al emblemático estadio Defensores del Chaco en Asunción.
Ni Fox Sports ni ESPN: cómo ver Boca vs. Recoleta por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
- Telecentro: 995
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