Copa Sudamericana: Lanús terminó con 10, pero le ganó 2-0 a Cienciano de local y se ilusiona con los octavos

Cómo llegaron Lanús y Cienciano a este duelo

El Granate llega a esta instancia luego de un recorrido irregular en la Copa Libertadores. Integró el Grupo G y finalizó en la tercera posición con nueve puntos, por detrás de Liga de Quito y Mirassol, resultados que le impidieron acceder a los octavos del máximo certamen continental y lo depositaron en la Sudamericana.

Pese a esa eliminación, mantiene intactas sus aspiraciones internacionales. El club atraviesa uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente, ya que además de conquistar la Copa Sudamericana 2025 también levantó la Recopa Sudamericana, logros que fortalecieron la ilusión de seguir sumando trofeos a sus vitrinas. El objetivo ahora será dar el primer golpe como local para viajar con mayor tranquilidad a Perú de cara al encuentro de vuelta.

Pellegrino apostaría por una formación con varios de los futbolistas que fueron protagonistas de las recientes campañas internacionales. El entrenador entiende que la experiencia acumulada en este tipo de competencias puede convertirse en un factor decisivo frente a un rival que también llega con expectativas de seguir avanzando.

Del otro lado estará Cienciano, que obtuvo su clasificación a los playoffs después de finalizar segundo en el Grupo B de la Copa Sudamericana. El conjunto peruano sumó ocho unidades y solo fue superado por Atlético Mineiro, mientras que logró dejar atrás a Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela.

Aunque su desempeño continental fue positivo, el presente en el campeonato local no comenzó de la mejor manera. En la primera jornada del Torneo Apertura de Perú cayó como local por 3-1 frente a Melgar, resultado que intentará dejar atrás con una actuación convincente en territorio argentino.

El local sabe que enfrente tendrá un adversario acostumbrado a competir internacionalmente y que buscará mantenerse con vida hasta el desquite. Por eso, el equipo argentino intentará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar el peso ofensivo de sus principales figuras. El encuentro también representa una oportunidad para que el del Sur del Gran Buenos Aires ratifique el protagonismo que logró construir en los últimos años dentro del fútbol sudamericano.