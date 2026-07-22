Copa Sudamericana: Lanús terminó con 10, pero le ganó 2-0 a Cienciano de local y se ilusiona con los octavos

Agónico gol de Ramiro Carrera para el 2-0
Lanús estira la ventaja con uno menos y acaricia los octavos de final.
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Tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, el "Granate" se impuso 2-0 en el partido de ida por los playoffs. Se define en Perú.
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Lanús volvió a tener acción internacional este miércoles con un gran triunfo 2-0 de local ante Cienciano de Perú en un encuentro de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, y con el que logra poner un pie adentro de los octavos de final.
Franco Watson en el primer tiempo y Ramiro Cabrera el complemento marcaron los tantos del campeón defensor del certamen, que terminó con uno menos por la expulsión de Lucas Besozzi.
En el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, el encuentro marcó el inicio de una serie determinante para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, que intenta avanzar a los octavos de final y defender el título obtenido la temporada pasada.
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