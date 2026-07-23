Lo que le espera a Lionel Messi: insólito gol en contra del arquero de Inter Miami, en el triunfo por la MLS
Las "Garzas" se impusieron 3-2 este miércoles en el regreso a la actividad, pese al blooper del año protagonizado por Ríos Novo.
A la espera de los ansiados regresos de Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras su participación en el Mundial 2026, el Inter Miami se impuso por 3-2 ante el Chicago Fire este miércoles, en un encuentro vibrante y lleno de imprecisiones que se definió sobre la hora por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).
El arranque del cotejo en el estadio del conjunto de Florida no fue para nada sencillo. Cuando apenas transcurrían 17 minutos de la primera etapa, la visita se puso en ventaja a través de un insólito gol en contra: un defensor le cedió la pelota a su arquero en un pase simple, pero Ríos Novo le pifió de manera insólita y terminó empujando el balón hacia su propia red, desatando la sorpresa en las tribunas.
Aparición goleadora de Luis Suárez y agónico festejo de Plambeck
Pese al golpe anímico inicial, el elenco rosarino reaccionó gracias a la jerarquía de su ofensiva. Con un categórico doblete de Luis Suárez, el dueño de casa logró dar vuelta el marcador para poner las cosas 2-1 y encarrilar el rumbo del partido.
Sin embargo, el Chicago Fire no se quedó de brazos cruzados y logró la igualdad transitoria por intermedio de Dithejane, estirando la tensión hasta la recta final del duelo. Cuando el empate parecía sellado, apareció Preston Plambeck sobre la hora para estampar el agónico 3-2 definitivo, dándole al Inter una sufrida pero vital victoria en su camino en el certamen norteamericano.
Qué dijeron en Inter Miami sobre el regreso de Lionel Messi y Rodrigo De Paul
En conferencia de prensa, el DT remarcó la importancia de desconectar tras la exigencia del certamen internacional disputado en Norteamérica y dejó en segundo plano las urgencias del certamen estadounidense.
"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", reflexionó el estratega.
Consultado de manera insistente sobre un posible día de regreso a las canchas, Hoyos fue categórico respecto a las libertades que tendrán los referentes albicelestes: "Van a estar fuera el tiempo que tengan que estar", sentenció.
De esta manera, la franquicia priorizará la recuperación integral de sus estrellas antes de volver a alinearlos en el plano local.
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