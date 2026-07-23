Lo que le espera a Lionel Messi: insólito gol en contra del arquero de Inter Miami, en el triunfo por la MLS

"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", reflexionó el estratega.

Consultado de manera insistente sobre un posible día de regreso a las canchas, Hoyos fue categórico respecto a las libertades que tendrán los referentes albicelestes: "Van a estar fuera el tiempo que tengan que estar", sentenció.

De esta manera, la franquicia priorizará la recuperación integral de sus estrellas antes de volver a alinearlos en el plano local.